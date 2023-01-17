В Україні побільшало зареєстрованих лікарів і медпрацівників. НСЗУ пояснює причини

Електронні направлення і рецепти, електронні лікарняні та висновки про народження – все більше документів в медичній та соціальних сферах набувають цифрового формату.

Все більше лікарень працюють за єдиними правилами. І зростає кількість лікарів та медичних сестер, зареєстрованих в електронній системі охорони здоров’я. Так формується єдиний медичний простір для пацієнта.

Постанова Кабінету Міністрів від 16 лютого 2022 р. № 126 "Деякі питання провадження господарської діяльності з медичної практики" вводить нову вимогу до всіх закладів, які отримали ліцензію на медичну практику, зобов’язані до 31 березня 2023 зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я.

Реклама:

Якщо раніше така вимога стосувалась лише медзакладів, які працюють за договором з НСЗУ, то тепер вона стосується усіх закладів, які провадять медичну практику.

Така вимога уряду пов’язана із необхідністю виписувати електронні рецепти, створювати електронні висновки про народження, електронні лікарняні тощо. Це дозволить стандартизувати та автоматизувати обмін електронними даними про здоров’я між всіма медичними закладами і зробити всі процеси зручними для медичних працівників та пацієнтів.

Динаміка реєстрації в ЕСОЗ (Електронна система охорони здоровя). З моменту ухвалення постанови, навіть попри війну, протягом 2022 року до ЕСОЗ приєдналось багато медичних закладів, які не працюють з НСЗУ.

Протягом 2022 року до ЕСОЗ приєднались 2474 медичні заклади різних форм власності, зокрема і ФОП (приріст +48% до всіх зареєстрованих медичних закладів станом на кінець 2021 року). Лише за 4 квартал 2022 в ЕСОЗ вперше зареєструвалися +1585 медичних закладів.

При реєстрації закладів відповідно реєструється і їхній медичний персонал, що й призвело до суттєвого зростання кількості зареєстрованих медичних працівників в ЕСОЗ. Так кількість медпрацівників (лікарів, середнього та молодшого персоналу (без фармацевтів)) в ЕСОЗ станом на 1 січня 2022 року становила понад 288 тисяч, а медзакладів – 5193. У липні кількість медпрацівників становила вже 290 тис., а медзакладів – 5459. Тоді як у грудні кількість медпрацівників зросла майже до 320 тисю, а медзакладів – до 6444. Деталі – у таблиці 1.

Таблиця1. Зареєстровані в ЕСОЗ медпрацівники та медзаклади в розрізі місяців

Реклама:

Звітна дата (станом на) Кількість зареєстрованих медпрацівників (лікарів, середнього та молодшого медперсоналу) Кількість зареєстрованих медзакладів (усіх форм власності, без аптек) 01.01.2022 288399 5193 01.02.2022 287816 5229 01.03.2022 288727 5337 01.04.2022 288337 5352 01.05.2022 288878 5375 01.06.2022 289255 5421 01.07.2022 290362 5459 01.08.2022 292359 5672 01.09.2022 295396 5874 01.10.2022 296261 5994 01.11.2022 300962 6120 01.12.2022 319891 6444 01.01.2023 325578 7389

Якщо розглянути лише медичні заклади, які працювали за договором з НСЗУ у 2022 році, то їхня кількість становила 3,5 тиc. В цих закладах станом на 1 січня 2022 року було зареєстровано понад 271 тис. медичних працівників. Станом на 1 січня 2023 року – понад 309 тис. Приріст за рік становив +13,9%. Переважно збільшення відбулось через обов’язкову дореєстрацію в ЕСОЗ середнього та молодшого персоналу, зокрема того, який не надає безпосередньо послуги відповідно до договору НСЗУ.

Крім того, протягом 2022 року у деяких областях також збільшилася кількість медпрацівників, адже там працевлаштувалися медики з тимчасово окупованих територій та зони ведення бойових дій. Так, у Рівненській, Черкаській, Полтавській, Вінницькі, Хмельницькій та Кіровоградських областях за 2022 рік кількість медичних працівників зросла на понад 20%.

Очікується, що кількість користувачів в ЕСОЗ зростатиме і надалі, допоки не буде зареєстровано всі 100% медичних закладів і відповідно 100% медичних працівників, що в них працюють.

Також НСЗУ активно проводить роботу над покращенням даних в ЕСОЗ, зокрема постійно звертає увагу медзакладів на правильність внесення даних – як щодо персоналу, так і щодо наданих пацієнтам послуг.

Відтак надавачі послуг відповідально ставляться до ведення електронних медзаписів та реєструють своїх працівників, які надають пацієнтам послуги, в електронній системі. Своєчасне внесення даних до ЕСОЗ і підтримка їх в актуальному стані – обов’язкова умова виконання умов договору з НСЗУ. Керівник несе відповідальність за достовірність та актуальність даних.

При поданні заявки на договір ми автоматично перевіряємо відповідність даних у заявці даним в системі. Якщо вони не відповідають, договір не укладається. Також при документальному моніторингу та моніторингових візитах НСЗУ перевіряє внутрішні документи лікарні на фактичну наявність певних лікарів та медичних сестер, звіряючи їх з даними ЕСОЗ.

Торік НСЗУ розробила нові алгоритми автоматизованих перевірок кількості медперсоналу, зареєстрованого в ЕСОЗ. Це дозволяє бачити, де менше лікарів і медсестер ніж це необхідно: по кожній лікарні, за кожним пакетом послуг.

Результати цих перевірок напряму впливатимуть на щомісячну оплату лікарні ща договором. Також ЕСОЗ інтегрована з іншими реєстрами для звірення внесених відомостей. Наприклад, ЕСОЗ з’єднана з реєстрами ДРАЦСГ. Так ми швидко виявляємо факт смерті медичних працівників і деактивуємо записи про них в системі.

Василь Півень, начальник аналітичного управління НСЗУ, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора