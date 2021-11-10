Уряд призначив нову голову НСЗУ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 листопада 2021

Новою очільницею Національної служби здоров'я України стала заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак.

Про це повідомила депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook.

"Сьогодні Уряд, за поданням міністра Віктора Ляшка, призначив Головою НСЗУ Наталю Гусак...

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Я би дуже хотіла повірити, що пані Наталі вдасться налагодити роботу НСЗУ, впровадити нові механізми роботи з лікарнями, а також стати повноцінним гравцем в цій сфері", – написала вона.

Фото: Чернівці.Online

Раніше Віктор Ляшко обрав кандидатуру Наталії Гусак після співбесіди 5 листопада.

Гусак з січня 2020 року працює заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, курує медичний напрям, очолює госпітальну раду.

До цього вона була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою, експерткою з управління медичними закладами та очолювала ГО "Пацієнти Буковини".

Конкурс на посаду проводився 4 рази, однак НСЗУ залишалася без керівника протягом 2 років.

Ще один конкурс на цю посаду цьогоріч оголосили 29 вересня.

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Окрім Наталії Гусак до фінального списку кандидатів увійшли в.о. Голови НСЗУ Дмитро Самофалов і заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко.

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