Уряд призначив нову голову НСЗУ

Новою очільницею Національної служби здоров'я України стала заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак.
Про це повідомила депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook.
"Сьогодні Уряд, за поданням міністра Віктора Ляшка, призначив Головою НСЗУ Наталю Гусак...
Я би дуже хотіла повірити, що пані Наталі вдасться налагодити роботу НСЗУ, впровадити нові механізми роботи з лікарнями, а також стати повноцінним гравцем в цій сфері", – написала вона.
|Фото: Чернівці.Online
Раніше Віктор Ляшко обрав кандидатуру Наталії Гусак після співбесіди 5 листопада.
Гусак з січня 2020 року працює заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, курує медичний напрям, очолює госпітальну раду.
До цього вона була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою, експерткою з управління медичними закладами та очолювала ГО "Пацієнти Буковини".
Конкурс на посаду проводився 4 рази, однак НСЗУ залишалася без керівника протягом 2 років.
Ще один конкурс на цю посаду цьогоріч оголосили 29 вересня.
Окрім Наталії Гусак до фінального списку кандидатів увійшли в.о. Голови НСЗУ Дмитро Самофалов і заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко.
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