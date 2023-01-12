В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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12 січня 2023

У місті Авдіївка на Донеччині, яке постійно перебуває під обстрілами російських окупантів, через серцевий напад померла 6-річна дівчинка.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів очільник військової адміністрації міста Віталій Барабаш. 

Відомо, що дитина мешкала разом з дідусем та бабусею, її мама перебуває за кордоном на заробітках, а тато помер. 

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"Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, вона нікому не сказала. На жаль, немає жодного законного механізму примусово вивозити дітей з міста", - зазначив Віталій Барабаш.

Влад Маховський / Facebook

Волонтер Владислав Маховський, який займається евакуацією людей з прифронтових територій, в коментарі "УП. Життя" розповів, що неодноразово пропонував родині виїхати. З червня родина мешкала у підвалі. 

"Вони не схотіли евакуюватися, бо в старій частині Авдіївки в бабусі та дідуся Елі є старенькі батьки", - розповів волонтер. 

За словами очільника військової адміністрації Авдіївки, нині в місті залишаються 2,5 тисячі мешканців, серед них - діти.

"Останніх 2 тижні взагалі жодної людини не виїхало, ніхто навіть не телефонує і не просить про евакуацію", - додав Віталій Барабаш.

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