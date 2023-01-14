Чи зміниться зарплатня медиків у 2023 році

Тетяна Денисенко
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14 січня 2023

Уряд встановив суму мінімальної оплати праці медиків у 2023 році. 
 
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зарплата залишиться на тому ж рівні, що й у 2022-му.

Для лікарів, фармацевтів та фахівців з реабілітації сума становитиме не менше ніж 20 тис. грн. Медичні сестри/брати отримуватимуть від 13,5 тис. грн.

Для лікарів "первинки" та медичних сестер, які працюють з ними, умовою для нарахування вищезгаданої зарплатні є мінімум 70% від оптимальної кількості укладених декларацій з пацієнтами.

Для порівняння, з 1 січня 2023 року базова заробітна плата для медсестри складала також 13,5 тис. грн, як і 20 тис. грн для лікарів.

   Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Фонд оплати праці з нарахуваннями за поточний місяць не має перевищувати 85% грошового доходу, що отриманий у поточному місяці, з урахуванням накопичених залишків.
 
Це лише мінімальний рівень оплати, гарантований державою медикам, які працюють повний робочий день.

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Гарантії щодо виплати заробітної плати поширюватимуться на ті медичні заклади, які мають договори із НСЗУ за Програмою медичних гарантій.
 
"Цього року головний акцент державного бюджету, звісно, оборона. Але попри зменшення фінансування Програми медичних гарантій, нам вдалося зберегти фінансові гарантії медичним працівникам на рівні не менше ніж 20 тисяч гривень для лікаря та 13,5 – для середніх медичних працівників", – заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.


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