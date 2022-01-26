Ляшко розповів, як і кому з медиків повинні виплачувати підвищену зарплату

Медикам, які у січні отримали аванси без підвищення, виплатять всі нарахування та надбавки разом із заробітною платою у кінці розрахункового місяця.

Лікарі та медсестри, які працюють у комунальних та державних лікарнях, з 1 січня, згідно з рішенням уряду, мають отримати підвищену зарплату, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На працівників приватних медичних закладів ця норма не поширюється.

З 1 січня базова заробітна плата для медсестри складає 13,5 тис. грн., а для лікаря – 20 тис. грн.

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"Це лише базовий рівень заробітної плати. І в кожному конкретному закладі керівники відповідно до колективного договору можуть і мають платити вищі заробітні плати", – зазначив міністр.

Ляшко підкреслив, що медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватись постанови про підвищення зарплат.

"Наразі вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою", – заявив міністр.

Заклади, які наразі не мають можливості виплачувати медикам підвищену зарплату, отримають на півроку фінансування за окремим пакетом від Національної служби охорони здоров’я.

"Однак, хочу зазначити, що ми будемо верифікувати кожен такий медзаклад, який декларує, що потребує допомоги від держави, аби зрозуміти, куди були витрачені кошти і чому їх не вистачило на забезпечення гідної заробітної плати медичним працівникам.

Ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку – абсолютно неприпустима", – сказав Ляшко.

Також на лікарні, які не спроможні підняти зарплати медикам, очікують перевірки, ініційовані міністерством.

"МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату.

Так само перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, при цьому залишаючи працювати повний робочий день", – зазначив міністр.

За словами Ляшка, наразі лікарні стали підприємствами, заробляють кошти і розпоряджається ними, а органи місцевої влади мають фінансувати та модернізувати медичні заклади.

Тому такі зарплати для медпрацівників – реальні, навіть у районних лікарнях віддалених регіонів.

"Ми вже маємо непоодинокі лікарні, які ще до ухвалення постанови виплачували медичним працівникам від 20 до 30 тисяч гривень. І мова йде не про лікарні в Києві чи містах мільйонниках.

Є багато лікарень, у віддалених регіонах, які забезпечують гідний рівень оплати праці співробітникам", – сказав він.

Міністерство охорони здоров’я створило контакт-центр, де за номером телефону: 0-800-60-20-21 можна отримати відповіді щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.

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