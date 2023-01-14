З нового року РФ вивезла з України до 2 тис. дітей – посол США в ОБСЄ

Росія з нового 2023 року викрала з України і депортувала до 2 тисяч дітей.
Про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради у Відні, повідомляє Укрінформ.
За словами посла, протягом останніх тижнів РФ масово вилучає дітей з їхніх домівок і родин і переміщує на свою територію під видом евакуації.
Крім того, американський посол вказав на те, що в окупованих Донецьку та Луганську складаються списки дітей, які мають бути долучені до війни після досягнення повноліття.
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"Діти 2005 та 2006 років народження вже зараз підлягають обов'язковому військовому обліку. Таке завчасне планування використання українських дітей як гарматного м'яса у війні Росії– це просто відверте зло", – каже Карпентер.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який нещодавно зустрічався з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою, в ефірі телемарафону заявив, що в РФ не бажають залишати у себе дітей, які хочуть в Україну.
За його словами, під час однієї із зустрічей Москалькова сказала, що у неї є список дітей, які хочуть повернутися на батьківщину. Кількість дітей російська омбудсменка не озвучила, однак додала, якщо будуть звернення родичів, вона сприятиме поверненню.
"Я хотів би звернутися до всієї України: родичів, батьків, опікунів, бабусь і дідусів тощо. Якщо у вас є інформація, що ваші діти перебувають на території РФ, і ви хочете їх забрати – будь ласка, зверніться до Офісу Уповноваженого ВР з прав людини", – говорить Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що тільки за офіційними даними РФ депортувала з України 11 тис. українських дітей.
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