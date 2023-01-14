З нового року РФ вивезла з України до 2 тис. дітей – посол США в ОБСЄ

Росія з нового 2023 року викрала з України і депортувала до 2 тисяч дітей.

Про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради у Відні, повідомляє Укрінформ.

За словами посла, протягом останніх тижнів РФ масово вилучає дітей з їхніх домівок і родин і переміщує на свою територію під видом евакуації.

Крім того, американський посол вказав на те, що в окупованих Донецьку та Луганську складаються списки дітей, які мають бути долучені до війни після досягнення повноліття.

"Діти 2005 та 2006 років народження вже зараз підлягають обов'язковому військовому обліку. Таке завчасне планування використання українських дітей як гарматного м'яса у війні Росії– це просто відверте зло", – каже Карпентер.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який нещодавно зустрічався з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою, в ефірі телемарафону заявив, що в РФ не бажають залишати у себе дітей, які хочуть в Україну.

За його словами, під час однієї із зустрічей Москалькова сказала, що у неї є список дітей, які хочуть повернутися на батьківщину. Кількість дітей російська омбудсменка не озвучила, однак додала, якщо будуть звернення родичів, вона сприятиме поверненню.

"Я хотів би звернутися до всієї України: родичів, батьків, опікунів, бабусь і дідусів тощо. Якщо у вас є інформація, що ваші діти перебувають на території РФ, і ви хочете їх забрати – будь ласка, зверніться до Офісу Уповноваженого ВР з прав людини", – говорить Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що тільки за офіційними даними РФ депортувала з України 11 тис. українських дітей.