Телескоп "Хаббл" виявив зірку у формі пончика, яку поглинає чорна діра

Космічноий телескоп "Хаббл" зафіксував останні миті життя зірки, яку поглинає чорна діра.



Про це повідомляє Nasa.

Астронавти виявили чорну діру, яка розриває на частини одну з зірок галактики, розтягує її і формує "залишки" в зоряний пончик розміром з Сонячну систему, перш ніж поласувати цим "космічним кондитерським виробом".

Науковці за допомогою зображень пояснюють, як чорна діра може поглинути зірку, що проходить повз неї.

ФОТО: NASA

На 1 світлині зірка проходить поблизу надмасивної чорної діри в центрі галактики.



На наступній – зовнішні гази зірки втягуються в гравітаційне поле чорної діри.



3 фото показує, як зірка розривається на шматки через приливні сили.



На останньому залишки зірки втягуються в пончикоподібне кільце навколо чорної діри і падають у чорну діру, вивільняючи величезну кількість світла і високоенергетичного випромінювання.

Науковці стверджують, що подібне подрібнення зірок відбувається лише кілька разів на кожні 100 тисяч років.

Ці події називаються "приливними збуреннями".



Астрономи використовують телескоп "Хаббл", щоб з'ясувати деталі того, що відбувається, коли зірка занурюється в гравітаційну безодню.



"Хаббл" не може сфотографувати подію зблизька, оскільки поглинута зірка знаходиться на відстані майже 300 млн світлових років в ядрі галактики ESO 583-G004.

Нагадаємо, на Марсі виявили дорогоцінні камені.





