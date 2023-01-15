Як отримати допомогу на дитину у 2023 році

При народженні малюка батьки і надалі отримуватимуть допомогу від держави.



Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.



Мова йде про грошові виплати, а також про "пакунок малюка".



Розмір допомоги при народженні дитини у 2023 році складатиме 41 тис. грн. Одноразово допомога виплачується в сумі 10тис. грн, решту суми – протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.



При народженні дитини кожна сімʼя має право не тільки на грошову допомогу, а й на одноразовий "пакунок малюка", у натуральній або грошовій формі.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Як отримати грошову допомогу при народженні дитини?

Це можна зробити на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк протягом 12 місяців з дня народження дитини. Також впродовж періоду дії карантину і ще одного місяця після його завершення.



Що потрібно для оформлення онлайн?



Зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.

Заповнити онлайн-форму на отримання послуги та поставити електронний підпис.

Заповнена заява буде автоматично надіслана до органів соціального захисту.

У разі правильного заповнення форми допомогу призначать наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту.



Також можна скористатися комплексною послугою "єМалятко" на порталі Дія.



Як оформити допомогу офлайн?



Для цього необхідно подати наступний пакет документів до органу соцзахисту чи ЦНАПу за місцем проживання:

заяву одного з батьків,

свідоцтво про народження дитини,

особовий банківський рахунок для соціальних виплат,

опікунам – рішення суду про встановлення опіки,

якщо дитина народжена за кордоном, то документи, що засвідчують народження дитини.

Термін розгляду документів, що подані у паперовій формі, становить 10 днів.

Як отримати "Пакунок малюка"?

Одноразову натуральну допомогу видає заклад охорони здоров’я при народженні дитини.

Якщо його немає або якщо дитина народилася за кордоном, на тимчасово окупованій території, чи не в медустанові, то варто звернутися в соцзахист за місцем проживання чи перебування.

Якщо пакунка не було, то не пізніше ніж через 30 днів з дня народження дитини можна подати заяву на його отримання.

У разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я – протягом року з дня народження дитини.

До заяви додаються копії таких документів:

свідоцтва про народження дитини. Якщо дитина народилася за кордоном, то необхідно подати документ, який видали там. Його варто перекласти українською та засвідчити нотаріально.

якщо дитина народжена поза закладом охорони здоров'я, необхідно подати документ, який видав дільничий лікар, що проводив огляд матері та дитини, aбo медична консультативна комісія.

Грошову компенсацію призначають, якщо звернення надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Отримати її можна 2 способами.

поштою надіслати заяву та документи в соцзахист.

під час отримання комплексної послуги "єМалятко".

До заяви необхідно додати копію свідоцтва про народження дитини.

Якщо дитина народилася за кордоном – копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом там. Переклад засвідчує нотаріус.

Для отримання грошової компенсації отримувач надає необхідні для отримання відомості, де зазначає своє прохання.

Якщо дитина народилась на тимчасово непідконтрольній українській владі території варто ознайомитись із роз'ясненнями Мін’юсту.