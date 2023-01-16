У Дніпрі загинув тренер з боксу і батько двох дітей Михайло Кореновський

14 січня російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Дніпрі.

Внаслідок цього теракту загинув заслужений тренер України з боксу Михайло Кореновський.

У чоловіка залишилась дружина і дві маленькі доньки – вони вижили, бо на момент обстрілу гуляли на вулиці.

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Трагічну звістку повідомила дружина Михайла Ольга Кореновська, а також його сусід-військовий Максим Омельяненко.

У Дніпрі загинув заслужений тренер України з боксу Михайло Кореновський

"Ще вчора замість цієї дірки була моя квартира, в якій ми з сім’єю прожили 9 років. На момент вибуху я з дітьми гуляла на бульварі Слави, а чоловік після змагань приїхав додому, поїв і мав вийти до нас…", – розповіла Ольга в Instagram.

Жінка писала, що зв’язку з чоловіком немає, але сподівалася, що він таки вийшов з будинку. На жаль, Михайло Кореновський не вижив.

Щоб допомогти сім'ї спортсмена, можна надіслати кошти на картку Ольги Кореновської, адже сім'я залишилися без житла.

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4149 4993 4600 7535 (Кореновська Ольга Михайлівна)

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З Instagram Ольги Кореновської

"Без люблячого батька й чоловіка залишилась дружина з двома дітьми. Спортивна родина втратила хорошого тренера, вихованці якого неодноразово перемагали на світових та європейських змаганнях", – написав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

З Instagram Ольги Кореновської

Він також повідомив, що від обстрілу будинку постраждав 8-річний Тимур – юний спортсмен з кікбоксингу WAKO.

Хлопчик дивом залишився живим, але в шоковому стані і зі значними травмами перебуває в лікарні.

За словами міністра, тато Тимура не вижив, маму досі не знайшли, а сестричка – потребує операції.

"Це біль для спортивної родини. Цього не можна пробачити й забути. Забути потрібно про російських і білоруських спортсменів!!! Санкційний бан – причетним до людського горя!", – закликав Гутцайт.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка унаслідок теракту загинули 36 людей, серед яких двоє дітей.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими.