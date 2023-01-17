Українізація столиці: в додатку "Київ Цифровий" стартувало опитування про розвиток рідної мови

У міському додатку Києва стартувало опитування для містян про стан розвитку україномовного середовища в усіх сферах суспільного життя.
Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.
"Опитування має на меті дізнатися громадську думку щодо реального стану використання української мови в Києві, а також визначити основні інструменти, які місто може запропонувати усім охочим опанувати українську мову", – пояснили у дописі.
Опитування триватиме до 31 січня.
|Фото: joyfull/Depositphotos
У додатку питають про таке:
- що найбільше допомагає та найбільше заважає спілкуватися українською;
- чи відвідували колись мовні клуби;
- в якому форматі зручно вивчати українську;
- як оцінюєте рівень своєї української;
- про мову спілкування у різних соціальних аспектах суспільного життя;
- чи перейшли на рідну мову через повномасштабне вторгнення тощо.
Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомила, що у місті вже є низка громадських ініціатив, які просувають українську мову. Зокрема, це тренінги та курси з вивчення української мови.
Проте, на її думку, є ще низка пріоритетних напрямків, які варто розвивати для потреб окремих цільових аудиторій.
Читайте також: В Донецькій області покарали 6 поліцейських за ігнорування української мови