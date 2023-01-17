Українізація столиці: в додатку "Київ Цифровий" стартувало опитування про розвиток рідної мови

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 січня 2023

У міському додатку Києва стартувало опитування для містян про стан розвитку україномовного середовища в усіх сферах суспільного життя.

Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Опитування має на меті дізнатися громадську думку щодо реального стану використання української мови в Києві, а також визначити основні інструменти, які місто може запропонувати усім охочим опанувати українську мову", – пояснили у дописі.

Опитування триватиме до 31 січня.

 Фото: joyfull/Depositphotos

У додатку питають про таке:

  • що найбільше допомагає та найбільше заважає спілкуватися українською;
  • чи відвідували колись мовні клуби;
  • в якому форматі зручно вивчати українську;
  • як оцінюєте рівень своєї української;
  • про мову спілкування у різних соціальних аспектах суспільного життя;
  • чи перейшли на рідну мову через повномасштабне вторгнення тощо.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомила, що у місті вже є низка громадських ініціатив, які просувають українську мову. Зокрема, це тренінги та курси з вивчення української мови. 

Проте, на її думку, є ще низка пріоритетних напрямків, які варто розвивати для потреб окремих цільових аудиторій.

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