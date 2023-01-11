В Донецькій області покарали 6 поліцейських за ігнорування української мови

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 січня 2023

6 поліцейських з Донеччини притягнули до відповідальності за ігнорування мовного закону.

Про це йдеться у звіті голови Нацполіції України Ігоря Клименка, повідомляє мовний омбудсмен Тарас Кремінь. 

У коментарі для "УП.Життя" мовний омбудсмен розповів, що на електронну пошту надійшов запит від громадянина з міста Дружківка Донецької області про порушення законодавства. 

12 липня чоловіку відмовили в отриманні гуманітарної допомоги на дитину з інвалідністю. Громадянин у відповідь на це викликав патрульних. 

 Фото: veloliza/Depositphotos

Один з поліціантів, які прибули на місце події, грубо поводився з чоловіком, говорив із ним російською та вимагав віддати телефон, яким той проводив відеофіксацію візиту правоохоронців.

Крім того, жоден з поліціантів не представився і не назвав свого звання. Тоді чоловік викликав другий патруль. Група інших правоохоронців так само спілкувалась російською, навіть почали виправдовувати своїх колег і доводити, що говорять мовою звернення.

Тарас Кремінь звернувся до Управління Нацполіції у Донецькій області та надав відеодоказ. Але у відповіді мовилось про те, що жодного правопорушення не знайшли.

Тоді мовний омбудсмен звернувся до Голови Нацполіції та повторно надіслав відео. Він визнав патрульних винними у порушені закону. 

"Мовний закон в умовах війни – ключовий. Тому ступінь його дотримання має бути максимально високим. В мовному питанні сьогодні не може бути жодних дискусій: українська – маркер "свій-чужий". Все інше – гра на руку ворогові, який системно використовує мову як один із інструментів війни", – наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Тарас Кремінь нагадав, що відповідно до мовного закону, говорити українською при виконанні службових обов'язків зобов'язані:

  • особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції й інших правоохоронних та розвідувальних органів;
  • посадові особи, яким присвоюються спеціальні звання;
  • особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції та інших правоохоронних, розвідувальних органів тощо.

За це правопорушення керівники можуть застосувати дисциплінарне покарання, наприклад, догану.

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