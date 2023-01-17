Батько наш – Онуфрій. В храмі УПЦ МП переспівали хіт про Бандеру. ВІДЕО

Українська православна церква (УПЦ) опублікувала відео виконання пісні у храмі на мотив "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

Замість слів про очільника УПА у пісні співається: "Батько наш – Онуфрій, УПЦ – нам мати".

"Народна творчість. Виконує хор духовенства Мукачівської єпархії", – підписав відео архієпископ УПЦ Віктор Коцаба.

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Думки аудиторії щодо доцільності виконання такої пісні у церкві розійшлися.

Деякі прихожани УПЦ розкритикували ідею використати пісню про Бандеру, адже вони вважають, що батько у православних лише один – Бог.

"Добре що ще ,"Калину" не спаплюжили", – пише користувач Микола Погреда.

"Навіщо змінювати пісню, яка є символом волі? Краще вивчіть слова і просіть у Бога волі для України з піснею "Боже Великий Єдиний", – вважає користувачка Світлана Кубова.

Утім, деяким ідея сподобалася.

"Прекрасний хор рідного Закарпаття! Виконання народної творчості чудесне! Молодці наше духовенство!!!", – пише користувачка Зан Марія.

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"Я не знаю, сміятись чи плакати. Московські попи на Закарпатті: "Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем вболівати…" Як не Київську митрополію собі присвоять, так мелодію свиснуть", – коментує ситуацію секретар Львівської міської ради, боєць ЗСУ Маркіян Лопачак.

Прессекретар Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря відреагував на відео наступним чином:

"Батько їх – Кирило,

РПЦ – їх мати…

Але Україну вам не ошукати!

Навіяно співаночкою…"

У коментарях священнику порадили організувати фестиваль хорів УПЦ та ПЦУ.

Пісню "Батько наш Бандера" вперше пісню виконали священники тернопільської єпархії ПЦУ. За словами фольклористки Інституту філології КНУ Ярини Закальської, ця пісня була частково перероблена на сучасний лад, а частково — створена заново. Це варіант пісні УПА "Ой у лісі, лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець тяженько ранений".

Нагадаємо, раніше у мережі зявилося відео виконання у Києво-Печерській Лаврі пісні "Звон плывет-плывет над Россиею".

Служба безпеки України провела низку обшуків у храмах УПЦ МП. Також на Різдво 7 січня 2023-го року вперше в одному з храмів Києво-Печерської Лаври службу проводив голова ПЦУ Митрополит Єпіфаній.