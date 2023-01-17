Які зарплати у вчителів та директорів: дані по регіонах

Середня зарплата у вчителів та директорів значно відрізняється по регіонах.

Міністерство освіти і науки, а також місцеві департаменти освіти надали інформацію про суми по областях на запит Нової української школи.

У МОН надали таблицю, в якій показаний розрахунок середніх зарплат директорів та вчителів з різним стажем та категоріями.

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Наприклад, директор має отримувати близько 16 тис. грн, вчителі від 10,5 до 13,8 тис. грн.

Департамент освіти Запорізької ОДА повідомив, що зарплати директора коливаються від 11,9 до 22,9 тис. грн, а вчителів – від 6,7 до 21 тис. грн.

У Миколаївській ОДА надали інформацію щодо річної заробітної плати разом з податками. Тож директор у школі на Миколаївщині отримує близько 22,3 тис. грн на місяць, а вчителі – від 6,2 тис. грн до 19,8 тис. грн.

В Одеській області схожа ситуація. Директори отримують 22,3 тис. грн, а заробітна плата вчителів узагальнена до суми 17 тис. грн на місяць.

У Кіровоградській, Київській та Львівській областях директори шкіл отримують близько 13 тис. грн, а вчителі він 7,6 тис. до 13,8 тис. грн.

Ситуація на Полтавщині близька до оплат у Миколаївській області – зарплати становлять від 6,7 тис. грн до 12,5 тис.грн.

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Керівники та викладачі у Харкові мають одні з найвищих зарплат. Оплата становить від 10,3 тис. грн до 18,4 тис. грн.

Скриншот з сайту

У Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях директори шкіл отримують близько 16 тис.грн, а вчителі – від 7,4 тис. грн до 15 тис. грн.

На Луганщині за даними 2022 року викладачі шкіл отримували від 10 тис. грн до 15,5 тис.грн, а очільники – понад 16 тис. грн.

У Чернівецькій області керівники шкіл отримують від 11,4 тис. грн до 14,3 тис. грн, а вчителі – від 10,3 тис. грн до 17 тис.грн.

Департаменти освіти і науки Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Рівненської та Чернігівської ОВА зазначили, що не є розпорядниками запитуваної інформації.

Запит проігнорували у департаментах освіти і науки:

Вінницької;

Донецької;

Закарпатської;

Сумської;

Тернопільської ОВА.

Нагадаємо, що у 2023 році у держбюджеті на освіту виділили на 20% коштів менше, ніж минулого року. Скоротили практично усі програми розвитку, тобто ремонти, будівництво та закупівлю обладнання.