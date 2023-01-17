Які зарплати у вчителів та директорів: дані по регіонах

Середня зарплата у вчителів та директорів значно відрізняється по регіонах.

Міністерство освіти і науки, а також місцеві департаменти освіти надали інформацію про суми по областях на запит Нової української школи.

У МОН надали таблицю, в якій показаний розрахунок середніх зарплат директорів та вчителів з різним стажем та категоріями.

Наприклад, директор має отримувати близько 16 тис. грн, вчителі від 10,5 до 13,8 тис. грн.

Департамент освіти Запорізької ОДА повідомив, що зарплати директора коливаються від 11,9 до 22,9 тис. грн, а вчителів – від 6,7 до 21 тис. грн.

У Миколаївській ОДА надали інформацію щодо річної заробітної плати разом з податками. Тож директор у школі на Миколаївщині отримує близько 22,3 тис. грн на місяць, а вчителі – від 6,2 тис. грн до 19,8 тис. грн.

В Одеській області схожа ситуація. Директори отримують 22,3 тис. грн, а заробітна плата вчителів узагальнена до суми 17 тис. грн на місяць.

У Кіровоградській, Київській та Львівській областях директори шкіл отримують близько 13 тис. грн, а вчителі він 7,6 тис. до 13,8 тис. грн.

Ситуація на Полтавщині близька до оплат у Миколаївській області – зарплати становлять від 6,7 тис. грн до 12,5 тис.грн.

Керівники та викладачі у Харкові мають одні з найвищих зарплат. Оплата становить від 10,3 тис. грн до 18,4 тис. грн.

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У Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях директори шкіл отримують близько 16 тис.грн, а вчителі – від 7,4 тис. грн до 15 тис. грн.

На Луганщині за даними 2022 року викладачі шкіл отримували від 10 тис. грн до 15,5 тис.грн, а очільники – понад 16 тис. грн.

У Чернівецькій області керівники шкіл отримують від 11,4 тис. грн до 14,3 тис. грн, а вчителі – від 10,3 тис. грн до 17 тис.грн.

Департаменти освіти і науки Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Рівненської та Чернігівської ОВА зазначили, що не є розпорядниками запитуваної інформації.

Запит проігнорували у департаментах освіти і науки:

Вінницької;

Донецької;

Закарпатської;

Сумської;

Тернопільської ОВА.

Нагадаємо, що у 2023 році у держбюджеті на освіту виділили на 20% коштів менше, ніж минулого року. Скоротили практично усі програми розвитку, тобто ремонти, будівництво та закупівлю обладнання.