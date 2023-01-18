У віці 100 років помер сотенний УПА і Герой України Мирослав Симчич

На Івано-Франківщині помер сотенний УПА, Герой України Мирослав Симчич із псевдо "Кривоніс", який провів понад 32 роки у радянських таборах.

Про смерть героя повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, а також міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Лише минулого року у жовтні Мирославу Симчичу присвоїли звання Героя України.

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5 січня 2023 року сотнику УПА виповнилося 100 років, а 6 січня він передав Зеленському шаблю та книги про УПА зі своїм підписом.

"За своє довге життя Мирослав Симчич пережив більше 32 років концтаборів. Однак його не зламали ні жорстокі тортури, ні катування. Свій життєвий шлях він присвятив боротьбі за незалежність України", – пише Світлана Онищук.

У 100 років помер сотенний УПА і Герой України Мирослав Симчич

18 січня о 15 годині скорботний кортеж з тілом Мирослава Симчича проїде до собору Преображення Христового УГКЦ у Коломиї.

19 січня у Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ о 18:00 відбудеться парастас, о 19:00 – читатимуть Псалтир.

Похорон розпочнеться у п'ятницю, 20 січня, об 11 годині. Мирослава Симчича поховають на міському кладовищі "Монастирок".

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"19 та 20 січня у громаді – дні жалоби. Всі розважальні заходи та святкування мають бути перенесені або скасовані. Мирослав Симчич зробив дуже багато для того, щоб Україна була незалежною. Ми повинні гідно провести його в останню путь", – написав мер Коломиї.

"За все у цьому житті треба боротись" – Мирослав Симчич

Мирослав Симчич ліворуч. Джерело: Історична правда

Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року у селі Вижний Березів, а у віці 19 років вступив до лав ОУН, розповідала "Історична правда".

Мирослав "Кривоніс" Симчич брав участь у багатьох успішних боях, та найвідомішим став бій за Космач у 1945 році, коли під його керівництвом українські повстанці знищили 386 енкаведистів.

У 1948 році військового заарештували. Спершу "присудили" 25 років, потім скоротили термін. Після повернення з російського заслання сотенному УПА заборонили повертатись на захід України – він жив у Запоріжжі, одружився, мав двох дітей.

Вдруге Симчича заарештували у 1968 році. Загалом він провів 32,5 роки у радянських концтаборах і вийшов на свободу лише в 1985 році.

У 2017 році Мирослава Симчича офіційно реабілітували. Минулого року він отримав звання Героя України з орденом "Золота зірка". "Кривоніс" також був кавалером орденів "Свободи" та "За заслуги", почесним громадянином Львова та Коломиї.

В інтерв’ю для "Історичної правди", незадовго до початку Революції Гідності та російсько-української війни, героя запитали, що б він побажав новому поколінню українців.

"На них найбільша надія. Тих старих, що виховані комунізмом – не перевиховаєш. Душі цих молодих людей не зіпсуті комсомолом та компартією.

Але ми повинні розуміти, що ніхто нам у цьому житті просто так нічого не дасть. Не треба думати, що все втрясеться і все якось воно буде – за все у цьому житті треба боротись", – сказав Мирослав Симчич.