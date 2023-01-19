Найбільший нацпарк на Донеччині окупанти знищили майже на 80% – Міндовкілля

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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19 січня 2023

Від початку повномасштабного вторгнення у нацпарку "Святі гори", що на Донеччині, знищено понад 5 тис. га лісів.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Зі слів міністра Руслана Стрільця, після масштабного російського вторгнення з березня 2022 року більша частина парку знаходилась в районі ведення бойових дій, тому через ризики для життя людей, його діяльність призупинена. 

"Замість лісів подекуди спалена чорна земля. Великих збитків зазнала інфраструктура парку знищені або розкрадені транспортні засоби, комп’ютерна техніка, інше обладнання", – зазначив Руслан Стрілець.

 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

За даними Міндовкілля, там знищено 70% соснових насаджень – близько 5 тис. га лісів. Орієнтовна вартість збитків майну парку вже становить близько 5,5 млн гривень. 

Руслан Стрілець наголосив, що пріоритетом Міндовкілля є документування кожного злочину окупантів проти природи і збір даних про руйнування навколишнього середовища внаслідок війни. 

 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Нагадуємо, через повномасштабне вторгнення в Україні за 10 місяців випалено 60 га лісів.

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