Найбільший нацпарк на Донеччині окупанти знищили майже на 80% – Міндовкілля

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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19 січня 2023

Від початку повномасштабного вторгнення у нацпарку "Святі гори", що на Донеччині, знищено понад 5 тис. га лісів.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Зі слів міністра Руслана Стрільця, після масштабного російського вторгнення з березня 2022 року більша частина парку знаходилась в районі ведення бойових дій, тому через ризики для життя людей, його діяльність призупинена. 

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"Замість лісів подекуди спалена чорна земля. Великих збитків зазнала інфраструктура парку знищені або розкрадені транспортні засоби, комп’ютерна техніка, інше обладнання", – зазначив Руслан Стрілець.

 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

За даними Міндовкілля, там знищено 70% соснових насаджень – близько 5 тис. га лісів. Орієнтовна вартість збитків майну парку вже становить близько 5,5 млн гривень. 

Руслан Стрілець наголосив, що пріоритетом Міндовкілля є документування кожного злочину окупантів проти природи і збір даних про руйнування навколишнього середовища внаслідок війни. 

 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Нагадуємо, через повномасштабне вторгнення в Україні за 10 місяців випалено 60 га лісів.

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