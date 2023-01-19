Найбільший нацпарк на Донеччині окупанти знищили майже на 80% – Міндовкілля

Від початку повномасштабного вторгнення у нацпарку "Святі гори", що на Донеччині, знищено понад 5 тис. га лісів.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Зі слів міністра Руслана Стрільця, після масштабного російського вторгнення з березня 2022 року більша частина парку знаходилась в районі ведення бойових дій, тому через ризики для життя людей, його діяльність призупинена.

"Замість лісів подекуди спалена чорна земля. Великих збитків зазнала інфраструктура парку – знищені або розкрадені транспортні засоби, комп’ютерна техніка, інше обладнання", – зазначив Руслан Стрілець.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

За даними Міндовкілля, там знищено 70% соснових насаджень – близько 5 тис. га лісів. Орієнтовна вартість збитків майну парку вже становить близько 5,5 млн гривень.

Руслан Стрілець наголосив, що пріоритетом Міндовкілля є документування кожного злочину окупантів проти природи і збір даних про руйнування навколишнього середовища внаслідок війни.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Нагадуємо, через повномасштабне вторгнення в Україні за 10 місяців випалено 60 га лісів.