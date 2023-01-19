Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь

Через високу температуру повітря у Верховинському національному природному парку, що на Івано-Франківщині, прокинувся бурий ведмідь.
Про це повідомляють на сайті нацпарку.
При патрулюванні території природоохоронної зони працівники зустріли слід найбільшого ссавця Карпат – ведмедя бурого.
З їхніх слів, у цей період він би мав бути у зимовій сплячці, проте цьогоріч так не сталося.
|Ведмідь у лісах Карпат, якого зафіксували фотопастки. Фото: Національний природний парк "Верховинський"
"Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу", – йдеться у повідомленні.
Працівники парку зазначають, що різка зміна температури та опадів принесе тварині неабияких неприємностей.
Що важливо, голодний звір більш агресивний, тож якщо на прогулянці лісом зустрінете свіжі сліди ведмедя – намагайтеся як найшвидше звідти піти!
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