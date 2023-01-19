Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь

Через високу температуру повітря у Верховинському національному природному парку, що на Івано-Франківщині, прокинувся бурий ведмідь.

Про це повідомляють на сайті нацпарку.

При патрулюванні території природоохоронної зони працівники зустріли слід найбільшого ссавця Карпат – ведмедя бурого.

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З їхніх слів, у цей період він би мав бути у зимовій сплячці, проте цьогоріч так не сталося.

Ведмідь у лісах Карпат, якого зафіксували фотопастки. Фото: Національний природний парк "Верховинський"

"Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу", – йдеться у повідомленні.

Працівники парку зазначають, що різка зміна температури та опадів принесе тварині неабияких неприємностей.

Що важливо, голодний звір більш агресивний, тож якщо на прогулянці лісом зустрінете свіжі сліди ведмедя – намагайтеся як найшвидше звідти піти!

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