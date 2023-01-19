Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
8857
19 січня 2023

Через високу температуру повітря у Верховинському національному природному парку, що на Івано-Франківщині, прокинувся бурий ведмідь.

Про це повідомляють на сайті нацпарку.

При патрулюванні території природоохоронної зони працівники зустріли слід найбільшого ссавця Карпат – ведмедя бурого.

З їхніх слів, у цей період він би мав бути у зимовій сплячці, проте цьогоріч так не сталося.

 Ведмідь у лісах Карпат, якого зафіксували фотопастки. Фото: Національний природний парк "Верховинський"

"Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу"– йдеться у повідомленні.

Працівники парку зазначають, що різка зміна температури та опадів принесе тварині неабияких неприємностей.

Що важливо, голодний звір більш агресивний, тож якщо на прогулянці лісом зустрінете свіжі сліди ведмедя – намагайтеся як найшвидше звідти піти!

Читайте також: Їсть траву, непередбачуваний, його можна зустріти в Карпатах: факти, які ви могли не знати про бурого ведмедя


Реклама:


 2383
КУЛЬТУРА

Яким буде Театр Лесі Українки без Резніковича. Розповідає новий керівник Кирило Кашліков

Ганна Щокань
 4532
САДИ

Піклувалася про сади попри травму і війну: історія ландшафтної дизайнерки з Києва, яка працює у Чехії

Яна Осадча
 1906
КУЛЬТУРА

Фотографувались із картинами про Луганськ та згадували селфі з минулих років – як у 2023 в музеях провели День селфі

Ганна Щокань

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Яким буде Театр Лесі Українки без Резніковича. Розповідає новий керівник Кирило Кашліков

Ганна Щокань
"Мама була моїм життям": лист сина до загиблої у Дніпрі стоматологині
Криміналістам доводиться брати кістковий мозок, щоб опізнати загиблих в Ізюмі – поліція
Китай скасував трирічну заборону на фільми Marvel
У Медзакупівлях обіцяють забезпечити онокохворих ліками протягом січня-лютого 2023 року
Жителі Херсонщини отримали воду та продукти. Як працює відповідальний бізнес®
САДИ

Піклувалася про сади попри травму і війну: історія ландшафтної дизайнерки з Києва, яка працює у Чехії

Яна Осадча
КУЛЬТУРА

Фотографувались із картинами про Луганськ та згадували селфі з минулих років – як у 2023 в музеях провели День селфі

Ганна Щокань