Киянці відмовили у співбесіді через небажання спілкуватися російською. Мовний омбудсмен відреагував

У соцмережах розгорівся скандал навколо відмови компанії Budhouse Group проводити співбесіду з кандидаткою, яка не хотіла спілкуватися російською.

Своє листування з компанією дівчина опублікувала у Twitter.

На скрінах видно, що компанія повідомила про скасування співбесіди через "велику кількість російськомовних співробітників та керівників".

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"Ми змушені скасувати співбесіду на сьогодні, так як в нас в компанії багато російськомовних співробітників та керівників. А в вас є побажання в резюме тільки укр або англ мови. Успіхів вам", – зазначили в повідомленні.

А тепер уявіть, що ви шукаєте роботу Журналістом (!) в Києві, вас запрошують на співбесіду, а по дорозі на цю співбесіду ви отримуєте повідомлення від HR про відміну через що? (Ахахахха ні, це не може бути правдою) ЧЕРЕЗ ВИМОГУ СПІЛКУВАТИСЯ ЗІ МНОЮ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ. pic.twitter.com/DaJ0fsdI2z — ꑭ тиша клята (@tyshaklyata) January 18, 2023

Пізніше компанія пояснила, що співбесіду скасували тому, що дівчина зазначила, що працювати з компаніями, де розмовляють не лише українською або англійською - вона не буде.

"Наша компанія є багатомовною, багато хто спілкується українською, багато хто російською та навіть болгарською, але українську розуміють та використовують усі, незалежно від того, яку мову більше вживають", – йдеться в повідомленні.

Після публікації листування українці звернулися до мовного омбудсмена Тараса Креміня.

"Тарас Кремінь, я точно не перший, хто вам про це повідомляє, але й зайвим точно не буде. І взагалі, дуже добре було б оновити роз'яснення для публіки з рецептом дій у таких ситуаціях", – написав письменник і перекладач Остап Українець.

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Тарас Кремінь в коментарі для "Української правди. Життя" розповів, що цей інцидент став першим свідченням про порушення мовного закону під час співбесіди у 2023 році.

"Якщо взяти до уваги те, що підприємство працює на території України, центральний офіс розміщений в Києві, то я навіть уявити не можу, які можуть бути поставлені мовні вимоги до претендентки", – зазначив Тарас Кремінь.

За словами омбудсмена, ТОВ "Budhouse Group" перевірять на дотримання мовного законодавства.

"Мене цікавитиме мова ведення документів, відповідних інструкцій, а також інші матеріали, які можуть послужити причиною для підтвердження або спростування того, наскільки ефективно компанія дотримується мовного закону", – зазначив омбудсмен.

Відповідне рішення про дотримання або недотримання закону про мову мають ухвалити протягом місяця.

"В ході проведення заходів державного контролю ми зможемо з’ясувати достеменно всі причини й будемо мати конкретні пояснення від керівництва" – додав Тарас Кремінь.

Раніше ми розповідали як, на що і куди скаржитися мовному омбудсмену.