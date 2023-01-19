Киянці відмовили у співбесіді через небажання спілкуватися російською. Мовний омбудсмен відреагував

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
65462
19 січня 2023

У соцмережах розгорівся скандал навколо відмови компанії Budhouse Group проводити співбесіду з кандидаткою, яка не хотіла спілкуватися російською.

Своє листування з компанією дівчина опублікувала у Twitter. 

На скрінах видно, що компанія повідомила про скасування співбесіди через "велику кількість російськомовних співробітників та керівників". 

"Ми змушені скасувати співбесіду на сьогодні, так як в нас в компанії багато російськомовних співробітників та керівників. А в вас є побажання в резюме тільки укр або англ мови. Успіхів вам", зазначили в повідомленні. 

Пізніше компанія пояснила, що співбесіду скасували тому, що дівчина зазначила, що працювати з компаніями, де розмовляють не лише українською або англійською - вона не буде. 

"Наша компанія є багатомовною, багато хто спілкується українською, багато хто російською та навіть болгарською, але українську розуміють та використовують усі, незалежно від того, яку мову більше вживають", – йдеться в повідомленні. 

Після публікації листування українці звернулися до мовного омбудсмена Тараса Креміня.

"Тарас Кремінь, я точно не перший, хто вам про це повідомляє, але й зайвим точно не буде. І взагалі, дуже добре було б оновити роз'яснення для публіки з рецептом дій у таких ситуаціях", – написав письменник і перекладач Остап Українець.

Тарас Кремінь в коментарі для "Української правди. Життя" розповів, що цей інцидент став першим свідченням про порушення мовного закону під час співбесіди у 2023 році. 

"Якщо взяти до уваги те, що підприємство працює на території України, центральний офіс розміщений в Києві, то я навіть уявити не можу, які можуть бути поставлені мовні вимоги до претендентки", – зазначив Тарас Кремінь. 

За словами омбудсмена, ТОВ "Budhouse Group" перевірять на дотримання мовного законодавства.

"Мене цікавитиме мова ведення документів, відповідних інструкцій, а також інші матеріали, які можуть послужити причиною для підтвердження або спростування того, наскільки ефективно компанія дотримується мовного закону", – зазначив омбудсмен. 

Відповідне рішення про дотримання або недотримання закону про мову мають ухвалити протягом місяця.  

"В ході проведення заходів державного контролю ми зможемо з’ясувати достеменно всі причини й будемо мати конкретні пояснення від керівництва" – додав Тарас Кремінь.  

Раніше ми розповідали як, на що і куди скаржитися мовному омбудсмену. 

Читайте також: Не мати нічого спільного з окупантом. Історії українців, які зрікаються російської


Реклама:


 2725
КУЛЬТУРА

Яким буде Театр Лесі Українки без Резніковича. Розповідає новий керівник Кирило Кашліков

Ганна Щокань
 4599
САДИ

Піклувалася про сади попри травму і війну: історія ландшафтної дизайнерки з Києва, яка працює у Чехії

Яна Осадча
 1928
КУЛЬТУРА

Фотографувались із картинами про Луганськ та згадували селфі з минулих років – як у 2023 в музеях провели День селфі

Ганна Щокань

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Яким буде Театр Лесі Українки без Резніковича. Розповідає новий керівник Кирило Кашліков

Ганна Щокань
"Мама була моїм життям": лист сина до загиблої у Дніпрі стоматологині
Криміналістам доводиться брати кістковий мозок, щоб опізнати загиблих в Ізюмі – поліція
Китай скасував трирічну заборону на фільми Marvel
У Медзакупівлях обіцяють забезпечити онокохворих ліками протягом січня-лютого 2023 року
Жителі Херсонщини отримали воду та продукти. Як працює відповідальний бізнес®
САДИ

Піклувалася про сади попри травму і війну: історія ландшафтної дизайнерки з Києва, яка працює у Чехії

Яна Осадча
КУЛЬТУРА

Фотографувались із картинами про Луганськ та згадували селфі з минулих років – як у 2023 в музеях провели День селфі

Ганна Щокань