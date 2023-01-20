Криміналістам доводиться брати кістковий мозок, щоб опізнати загиблих в Ізюмі – поліція

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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20 січня 2023

У звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині ще у вересні знайшли масове поховання понад 440 людей. Та криміналісти досі визначають, ким були загиблі.

Для отримання ДНК жертв криміналістам доводиться відбирати кістковий мозок, повідомляє начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, інші біологічні матеріали не підходять, тому що тіла знаходилися у землі понад пів року.

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"Криміналісти та слідчі працюють з ДНК знайдених тіл на Ізюмському кладовищі. На цей час слідчі відібрали ДНК у всіх, щодо кого звертались, і тепер продовжуємо збір даних невстановлених загиблих.

Через те, що тіла лежали в землі більше ніж півроку, взяти в них зразок ДНК складно. Але ми знайшли вихід – відбираємо кістковий мозок з деяких кісток, і аналіз із них відправляємо до наших лабораторій", – розповів Болвінов.

 Фото: Сергій Болвінов

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 Криміналісти відбирають кістковий мозок, щоб з'ясувати особи загиблих в Ізюмі. Фото: Сергій Болвінов

Нагадаємо, у середині вересня поліція виявила у деокупованому Ізюмі масове поховання на понад 440 тіл. Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки, де видно масштаби кладовища.

Пізніше один із працівників ізюмської ритуальної служби на ім'я Віталій розповів французькій газеті "Le Monde", що він із 9 колегами за останні пів року (на той момент) поховав близько 750 людей. За його словами, спочатку росіяни навіть забороняли ховати загиблих – у лютому після бомбардувань вулиці були "повні трупів". 

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