Скільки українців "за" перейменування топонімів, пов'язаних з Росією чи СРСР? Опитування

Більшість українців (близько 59%) підтримують перейменування топонімів, назви яких пов’язані з РФ, СРСР і Російською імперією.
Прихильників перейменування більшість в усіх регіонах, окрім півдня.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
Водночас у всіх регіонах, окрім заходу, значна частина людей (20-28%) виявляє байдужість до теми перейменування топонімів.
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"У ставленні до цієї проблеми відбулися дуже суттєві зрушення: ще у 2020 році перейменування топонімів видавалося дуже суперечливим рішенням", – кажуть соціологи.
Лише у західному регіоні переважала підтримка цього рішення (хоча і там майже третина була проти), а в решті регіонів громадяни переважно були противниками перейменувань.
Однак треба зважати на те, що у 2020 році мова йшла тільки про перейменування топонімів, пов’язаних із комуністичними діячами.
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Є кореляція й між мовою повсякденного спілкування та ставленням до перейменування топонімів.
Серед українськомовних респондентів 67% підтримують перейменування російських чи радянських топонімів і лише 7% виступають проти. Водночас серед російськомовних 30% висловилися проти перейменування, а 38% – за.
Серед опитаних на півдні та сході українськомовні громадяни також більш прихильно ставляться до перейменування, ніж російськомовні.
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Також близько 73% українців схвалюють державне рішення про засудження СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, що здійснював політику державного терору.
Така думка домінує в усіх регіонах, а незгодних із цим – не більше 14% (близько 14% на півдні та 12% на сході України).
Ще у 2020 році не було такої одностайності щодо цього заходу державної політики національної пам’яті.
У квітні 2020 року близько третини громадян схвалювали це рішення, ще третина – не схвалювала, інша третина – була байдужою до цього або не мала сформованого ставлення.
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