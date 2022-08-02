На честь Пушкіна, Гагаріна, Мічуріна: у Мінкульті назвали 10 топонімів, які варто дерусифікувати

У Міністерстві культури та інформаційної політики назвали 10 найпоширеніших російських урбанонімів в Україні, які рекомендують перейменувати першочергово.

На перших трьох позиціях опинилися топоніми, названі іменами таких російських діячів: космонавта Юрія Гагаріна, поета Олександра Пушкіна та біолога Івана Мічуріна.

Відповідний список опублікувала експертна рада МКІП з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму.

Експерти кажуть, що значна кількість назв вулиць, площ, проспектів тощо – пов’язана з росіянами, чиї "життя та діяльність не мають стосунку до України, її історії, науки, культури".

Також у більшості випадків ці люди не народилися в Україні.

Загалом до ТОП-10 увійшли топоніми, названі на честь таких діячів країни-агресора:

Юрій Гагарін;

Олександр Пушкін;

Іван Мічурін;

Валерій Чкалов;

Максим Горький;

Михайло Лермонтов;

Олександр Суворов;

Володимир Маяковський;

Олександр Матросов;

Володимир Комаров.

У Мінкульті рекомендують змінювати ці назви, щоб зменшити вплив радянсько-російських наративів на світогляд українців.

"Експертна рада підтримує рішення органів місцевого самоврядування з перейменування топонімів, які пов’язані з державою-агресором, комуністичним тоталітарним режимом, імперськими та радянськими ідеологемами", – кажуть у Мінкульті.

Також дерусифікація міських назв має встановити історичну справедливість та відновити українську історично-національну топоніміку.

"Ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого "руского міра".

Повномасштабна війна стала каталізатором для прискорення процесу усунення з культурного простору України й суспільно-політичного дискурсу того російського, що десятиліттями впроваджувалося як "велика російська культура", – каже міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, в Україні досі 77 бібліотек носять імена російських письменників чи комуністичних діячів.

Однак декомунізація та дерусифікація тривають. У додатку "Київ Цифровий" українці голосували за перейменування вулиць Києва, які носять назви, пов’язані з країною-агресором РФ та її союзником Білоруссю.

Українці обрали нові назви для 296 об'єктів. Зокрема, вулицю Маршала Малиновського мають перейменувати на "Героїв полку Азов", вулицю Пушкінську – на "Євгена Чикаленка", а вулицю Генерала Тупікова – на "Андрія Мельника".

Також у столиці демонтували радянський пам'ятник під так званою Аркою Дружби народів, присвячений "дружбі" з РФ. А ще кияни обрали нові назви для 5 станцій метро, щоб позбутися "спадщини" країн-агресорів РФ та Білорусі.