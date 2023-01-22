Як у світі святкують Китайський Новий рік: легенди та традиції

Китайський Новий рік – щорічне свято в Китаї та його громадах по всьому світу, яке триває 15 днів. Починається з появою місяця-молодика, десь між 21 січня та 20 лютого за західним календарем. Святкування триває до наступної повні.

"УП.Життя" зібрало найцікавіші традиції, легенди та звичаї, пов’язані зі святкуванням цієї дати.

Як все починалося?

Походження китайського Нового року овіяне легендами. Одна з них розповідає, що тисячі років тому монстр на ім'я Ніан ("Рік") нападав на жителів села на початку кожного нового року.

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Чудовисько боялося гучних звуків, яскравого світла та червоного кольору, тож саме ці речі використовували, щоб прогнати потвору.

З того часу у і зберігся звичай шумно і весело зустрічати Новий рік, а обов'язковим атрибутом цього свята є вогонь, ліхтарі та червоний колір.

Ще з середини 1990-х років люди в Китаї отримують 7 вихідних поспіль під час китайського Нового року, пише Britannica.

Cвяткування Китайського Нового року.Фото: IgorTishenko/Depositphotos

Хто святкує?

Китайський новий рік ще називають Свято весни. Його вважають найважливішим святом року.

Подія також відзначається на Тайвані, в Монголії, В'єтнамі та багатьох країнах Південно-Східної Азії – таких як Індонезія, Малайзія, М'янма, Філіппіни, Сінгапур, передає Аljazeera.

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Підприємства та урядові установи закривають під час святкувань орієнтовно на тиждень.

В'єтнам називає фестиваль до відзначення Китайського Нового року "Tet", Південна Корея – "Seollal", а Індонезія – "Imlek".

Святкування Нового року зазвичай завершується Фестивалем черфоних ліхтарів, хоча деякі країни мають свої власні традиції.

У Малайзії, наприклад, 15-й день відомий як Chap Goh Mei (15-та ніч) на діалекті Хоккієн. Тоді молоді самотні жінки кидають у море апельсини, підписані своїм ім'ям і номером телефону, в надії, що їх знайде суджений.

Також під час святкування Китайського Нового року проводиться багато ярмарків, де можна побачити різноманітні танці та феєрверки, почути давні пісні та побачити театральні постановки часів Китайської імперії.

Атрибут святкування.Фото: IgorTishenko/Depositphotos

Де святкують?

У Нью-Йорку під час Китайського нового року проходить церемонія запуску петард. Після цього відбуваються танці левів і паради вулицями Чайнатауну, пише СNN.

У Сінгапурі проходить вуличний парад під назвою Chingay у барвистих костюмах, із живими виступами та феєрверками.

У Манчестері проживає одна з найбільших і найстаріших китайських громад Великої Британії, а на Новий рік її 53-метровий дракон проходить вулицями міста в напрямку китайського кварталу.

Cвяткування в Нью-Йорку. Фото: Kravs_Yevheniy/Wikipedia

Особливості святкування

15 січня: Підготовка.

За тиждень до Нового року готують святкові пироги та пудинги.

Їх називаються "гао" або "гоу", що звучить так само, як слово "високий".

Прихильники свята вважають, що така їжа може покращити їх добробут в наступному році.

19 січня: генеральне прибирання.

За традицією, саме в цей день варто позбавити оселі від усього поганого, що назбиралося за минулий рік.

21 січня : велике застілля.

У сам день Нового року за місячним календарем, який цього року припадає на 21 січня, зазвичай влаштовують велику вечерю на честь возз'єднання сім'ї.

Меню ретельно підбирають, щоб включити страви, які асоціюються з удачею, зокрема рибу (китайською "надлишок"), пудинги (символізують просування) і продукти, схожі на золоті злитки (наприклад, пельмені).

У Китаї страви, які подають на ці класичні вечері, відрізняються залежно від півночі та півдня. Наприклад, китайці на півночі країни зазвичай їдять пельмені та локшину, тоді як південні – не можуть жити без приготованого рису на пару.

22 січня – Новий рік за місячним календарем: відвідини родичів.

Перші кілька днів Нового року за місячним календарем, особливо перші два, часто стають випробуванням на витривалість, апетит і соціальні навички, оскільки багатьом людям доводиться подорожувати і відвідувати родичів і друзів.

Для кожного готують мішки з подарунками і фруктами. Хазяї, в свою чергу, частують гостей в себе в дома.

Одружені люди також повинні роздати червоні пакунки тим, хто ще не знайшов пари.

Вважається, що ці подарунки можуть захистити дітей від злих духів.

24 січня: "червоний рот".

Третій день Нового року за місячним календарем (цього року він припадає на 24 січня) називається "чи коу/чек хау", або червоний рот "червоний рот". Вважається, що в цей день частіше трапляються сварки, тому люди відвідують храми та уникають спілкування.

Щороку певні знаки китайського зодіаку вступають у негативний конфлікт із зірками. Відвідування храму – хороший спосіб вирішити їх і принести мир у найближчі місяці.

Вуличне святкування Китайського Нового року. Фото: Kravs_Yevheniy/Wikipedia

28 січня: День народження народу.

Сьомий день (28 січня) місячного Нового року вважається днем, коли китайська богиня-мати Нува створила людство. Тому він називається Ренрі/Джан Джат (День народження народу).

У різних громадах Азії в цей день подають різні святкові страви.

Наприклад, у Малайзії готують йесанг, або "кидок процвітання" із сирої риби та подрібнених овочів, дехто готує солодкі рисові кульки.

5 лютого: Фестиваль ліхтарів

Кульмінація всього Свята весни припадає на 15-й, останній день (5 лютого у 2023 році).

У стародавньому китайському суспільстві це був єдиний день, коли молодим дівчатам дозволялося виходити на вулицю милуватися ліхтарями і зустрічатися з хлопцями. Тому його ще називають китайським Днем святого Валентина.

У наш час міста по всьому світу все ще влаштовують масові ліхтарні виставки та ярмарки в останній день фестивалю.

Символічний дракон – один із атрибутів святкування. Фото:Kravs_Yevheniy/Wikipedia

Правила і забобони

Прихильники святкування Китайського Нового року вірять, що в перший день нового року не можна митися і стригтися.

Миття або обрізання волосся вважають змиванням багатства.

Також існує переконання, що не варто купувати взуття протягом усього періоду святкування Китайського нового року, оскільки термін "взуття" звучить як "втрата" та "зітхання".

Серед інших забобонів – носити одяг червоного кольору. Він асоціюється з удачею і процвітанням.

Нагадаємо, Китай скасував заборону на фільми Marvel, яка фактично діяла в країні протягом трьох років.