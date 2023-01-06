Новорічні віншування: добірка традиційних вітань з новорічними святами та Різдвом

Віншування – це віршовані привітання, які є частиною різдвяного вертепу. Вони передавались з покоління в покоління.

Щороку на Різдво діти і дорослі намагались поділитися радістю, любов'ю, добром, і побажати, щоб новонароджений Ісус дав те, чого вони найбільше потребують.

Віншівки промовляли після колядок, тобто ввечері 25 грудня або 7 січня.

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Наприклад, наприкінці багатьох бойківських колядок звучить: "Віншуємо вас щастям, здоров'ям та й Новим роком! Щасливі свята, на многая літа, щастя, здоров'я."

Або довгий варіант бойківської віншівки:

Десь у горах, у Карпатах, за горою зірка сяє!

Сповіщає усім бойкам, що Син Божий ся рождає!

Веселіться, добрі люди, файно колядуйте,

колядників в своїй хаті гарненько частуйте!

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Ви, музики, добре грайте, темпа бийте, хлопці,

бо Ісусик народився у маленькій шопці.

Хай народжений Ісусик всіх благословляє, хай лунає поміж гори:

(всі:) Христос ся раждає – челядь хати відповідає "Славімо його!"

Віншування воєнного часу

Воєнні часи, репресії радянської влади, голодомор український народ переживав творчо. Колядки все одно співали, промовляли віншування – це було опором простих українців до обставин та обмежень, в які їх заганяли.

Наприклад, є колядка "Сумний святий вечір" 1946 року. Її супроводжували побажання волі та долі українському народові.

"Сьогодні ми переживаємо також складні історичні моменти. Ворог хоче нас послабити та атакує. З іншого боку, 2023-й є роком Божої благодаті, ми як ніхто відчуваємо і маємо потребу в тому Бозі, щоб він народився, дав нам сили, розділив з нами ті історичні обставини.

Коли є проблеми, люди мобілізуються і намагаються висловити весь свій біль в колядках та віншуваннях, тому бажають Перемоги й миру", – пояснює отець Тарас Жеплінський, керівник інформаційного відділу департаменту інформації УГКЦ.

Він розповів, що цього року вже виникли кілька колядок та віншівок, які реагують на війну. Вони мають оптимістичну нотку: завершуються побажанням Перемоги, скеровані до світлого майбутнього, додають нотку святкування Різдва як Надії на мир.

Віншівки для дорослих та дітей

Син Божий родився і стане над світом,

Правдиву дорогу народам освітить.

Ясніше немає від світу цього.

Христос ся рождає! Славімо Його!

****

Веселіться, українці,

Бо Христос родився:

В бідних яслах Бог могутній,

Як Дитя, повився.

Заспіваймо Йому всі,

Принесімо дáри –

Не прикраси золоті,

Не гучні фанфари,

Але віру в те, що Він –

Бог, наш Визволитель.

І в покорі станьмо всі

При яслах просити

Помочі в невірстві нашім,

Вірної любові,

Сили пити з тої чаші,

Що Він нам зготовив.

Колядуймо разом всі,

Цілим нашим краєм,

І весело голосім:

Христос ся рождає!

Наталія Громова, науковиця історичних наук, тривалий час досліджувала обрядовість та традиції українців. Вона розповіла про дитяче віншування, яке є логічним проводженням колядки до хлопця, від Андрія Німця: "Де ти, гречний молодий? Рости великий, не будь лихий. Тату й мамі на потіху, а дівчатам на радість! Христос ся рождає".

Віншівка:

Я малий пахольчик,

Вродився в вівторчик,

А в середу рано,

Мене до школи дано,

А я іду і плачу,

Стежечки не бачу,

Слезочки втираю,

З Новим роком вас витаю!

Респондент: Гребінчак (Боберська) Марія Федорівна, 1933 р.н. (с. Лопушанка, Хащівська сільрада, Турківський район, Львівська область)

Є також і авторські віншування. Це віншування пані Олесі Собчишин з Львівщини

З Різдвом Христовим вас вітаю!

Всім я вам добра бажаю,

Щоб були ви всі здорові,

Жили в згоді і любові.

В серці Бога щоб носили,

Свого ближнього любили,

На життя не нарікали,

Посміхались і співали,

Мир щоб був у вашім домі,

І достаток був у всьому.

Хай на ваших нивках вродить,

Гарне збіжжя, добрий овоч,

Щоб вас люди поважали,

Храм святий не обминали,

Щиро Богові молились,

Від гріхів все сторонились,

Щоб вас весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб не нило, не боліло,

А в кишенях – шелестіло,

Щоб як маки ви цвіли,

І сто з гаком прожили.

***

Весела ніч, весела година,

Христос родився, Божа дитина.

Хоче ласкавеє слово сказати,

Благословення принести до [вашої] хати.

Може у [вашій] хаті когось бракує?

Може у [вашій] хаті хтось гірко сумує?

Кого бракує – не забувайте.

Хто гірко сумує – розвеселяйте.

У біднім вертепі, у яслах, на сіні

Христос родився для України.

О Ісусе, Божий Сину,

Дай прожить щасливу днину!

Дай нам щастя, дай нам долю,

Українському народу!

Дай прожити довгий вік

На многая і благая літ.

Христос ся рождає!

В Український греко-католицькій церкві створили воєнну колядку та віншівку. Автором слів є отець Петро Половко:

Коляда дзвіночком, хоч війна вирує.

Б’ється Україна, але колядує.

Всі ми зачекались перемоги днини,

Щоби повернулись рідні із чужини.

Україна каже: "Діти, мої діти,

У серцях будемо всі разом радіти.

Бог нам подарує мир, любов, добро".

Христос ся рождає! Славімо Його!

І віншування, яке вартує уваги через довгі корені традицій. Це – віншування з Сокиринського вертепу – найстарішого із відомих в Україні.

Поборено зло, лютий цар відступив,

Звалив його спільний до волі порив.

Хай згода й любов поміж вами панує,

Хай справами вашими серце керує,

Хай злоби і заздрості згине отрута,

Щоб Ірод ніколи не зміг повернутись!

А нині ми разом Ісуса вітаймо

І славу во віки Йому заспіваймо.