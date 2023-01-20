Китай скасував трирічну заборону на фільми Marvel

Китай скасував заборону на фільми Marvel, яка фактично діяла в країні протягом трьох років. Вперше за цей час тут анонсували прем'єри супергеройських фільмів "Чорна пантера: Ваканда назавжди" та "Людина-мураха та Оса: Квантоманія".

Фільми вийдуть у прокат у лютому, після китайського нового року, пише The Guardian. Це стане першим релізом Marvel на другому за величиною китайському кіноринку після прем'єри фільму "Месники: Завершення" у 2019 році.

У цій країні прокат іноземних фільмів схвалюється або відхиляється регулюючими органами Китайською кіноадміністрацією (CFA), яке є частиною відділу пропаганди місцевої Комуністичної партії. Вона регулярно блокує прем'єри іноземних фільмів, щоб "захистити вітчизняну кіноіндустрію".

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CFA ніколи не надавала пояснення, чому фільми Marvel не допускалися до прокату в Китаї з середини 2019 року. Серед можливих причин аналітики кіноіндустрії називали такі: присутність ЛГБТК+ персонажів і символів патріотизму США на зразок Статуї Свободи, робота з режисеркою китайського походження Хлоєю Чжао, яку критикували за заяви про її рідну країну, а також зростання політичної напруги між США і Китаєм.

Кадр з фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

До початку дії неоголошеної заборони марвелівські фільми були касовими хітами в Китаї: у 2018 році фільм "Чорна пантера" зібрав 105 млн доларів, а "Людина-мураха та Оса" – 121,2 млн доларів.

Але починаючи з 2019 року таким фільмам виробництва Marvel як "Чорна вдова", "Людина-павук: Додому шляху нема", "Вічні", "Шан-Чі та Легенда про десять кілець", "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" та "Тор: Кохання та грім" Китай відмовив у прокаті.

Ознаки того, що Китай знову більш поблажливо ставитиметься до Голлівуду, почали з'являтися нещодавно. Приміром, фільмові Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води" видали дозвіл на прокат під час новорічних канікул, які тут зазвичай призначені лише для вітчизняних фільмів.

Повідомлялося, що у 2022 році фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" було відмовлено у прокаті після того, як студія Sony відмовилася за вказівкою CFA видалити Статую Свободи зі сцен, які вони вважали надто "патріотичними".

А фільму "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" відмовили у прем'єрі в Китаї через наявність персонажа з двома матерями-лесбійками, а також за сцену з газетним кіоском з виданням Epoch Times – газетою, яка критикує комуністичну партію.

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Повернення фільмів Marvel до китайських кінотеатрів відбувається на фоні намагань США та Китаю відновити відносини.