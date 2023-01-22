У Нью-Йорку висадили 335 соняшників до Дня Соборності в Україні. ФОТО

На честь святкування Національного Дня Соборності України 22 січня у Нью-Йорку розмістили інсталяцію з 335 соняшників.

Про це повідомили організатори Unify Ukraine Campaign.

Кожна квітка символізує день, коли Росія окупувала нашу країну.

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З 19 по 22 січня жителі Нью-Йорка можуть відвідати соняшниковий сад і стати частиною моменту, коли можна буде висловити свою підтримку боротьбі України за звільнення та возз'єднання землі і народу.

Відвідувачів запрошують сфотографуватися на фоні соняшникового саду та поділитися фотографіями в соцмережах з хештегом #UnifyUkraine і висловити підтримку мільйонам біженців та тим, хто залишився вдома, щоб боротися за свободу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 січня у День Соборності опублікував звернення до українців.

Соняхи в США на честь Національного Дня Соборності в Україні. Фото: stevethecardigancorgi