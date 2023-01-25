Як українці уявляють ветеранів і наскільки довіряють їм? Опитування

Соціологи дослідили образ ветерана російсько-української війни у суспільстві. Половина опитаних українців уявляють ветеранів людьми середнього віку, які нині служать у ЗСУ.

Абсолютна більшість респондентів (87%) переконана, що ветеранами можуть бути як чоловіки, так і жінки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Мінветеранів.

Інвалідність не є визначальною ознакою для поняття "ветеран", кажуть соціологи.

30% людей повідомили, що уявляють ветерана як скоріше здорову людину, 29% – саме як людину з інвалідністю, а 41% – не змогли відповісти.

Фото: Ельдар Сарахман/УП

У суспільстві фіксуються найвищі показники довіри до військових та ветеранів, незалежно від регіону та віку.

95% респондентів довіряють військовим ЗСУ, 93% – ветеранам, які повернуться з повномасштабної війни та 95% – ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 років.

Абсолютна більшість (91%) вважає, що суспільство сьогодні поважає ветеранів, лише 6% мають протилежну думку.

47% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, з 2014 по 2021 роки.

63% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. У порівнянні із опитуванням у серпні зросла кількість тих, чиї близькі сьогодні воюють на фронті.

Нагадаємо, раніше соціологи виявили, що українці найбільше довіряють ЗСУ, президенту Зеленському та волонтерам. У цьому ж опитування КМІС дізнались, кому українці довіряють найменше.

Також соціологи дізналися, як українці ставляться до переселенців.

Дослідження проводилося з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України 14-16 січня 2023 року. Його профінансувала Соціологічна група "Рейтинг".

В опитуванні взяла участь тисяча респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 3.1%.