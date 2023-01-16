Більш впевнені у своїх силах: як змінився моральний стан українців у 2022 році. Опитування

Соціологи визначили, як змінився морально-психологічний стан суспільства за 2021 і 2022 роки.

Відповідне опитування провів Київський міжнародний інститут соціології.

Абсолютна більшість опитаних (51,6%) досі розглядають інших у цинічному світлі. Водночас українці менші фаталісти і більш впевнені у своїх силах, ніж раніше.

"Незважаючи на усі вражаючі зміни в громадській думці, сприйняття цинізму у суспільстві (в розумінні зневажливого ставлення до загальноприйнятих норм моралі) принципово не змінилося", – кажуть у КМІС.

Більшість опитаних (51,6%) досі розглядають інших у цинічному світлі. Інфографіка: КМІС

Однак є два позитивних моменти: по-перше, більшість опитаних вірить у щирість допомоги українцями один одному, чого раніше не було.

По-друге, за показниками цинізму українське суспільство вийшло на стан 1992 року, коли вперше був зроблений відповідний замір. Після цього показники були стабільно гіршими).

У соціологів є сподівання, що ця тенденція на покращення продовжиться.

Значно поменшало тих, хто вірить, що "кожній людині на роду написано, яке життя вона проживе"

Інші індикатори морально-психологічного стану є "цілком позитивними", кажуть дослідники.

Так, значно поменшало тих, хто вірить, що "кожній людині на роду написано, яке життя вона проживе" (індикатор фаталізму) – з 59,3% у 2002 році до 35,1% у 2022. Це вказує на зростання суб’єктності в українському суспільстві.

Збільшилася й кількість тих, хто упевнений у своїх силах – з 42% у 2021 році до 56,4% у 2022.

Збільшилася кількість тих, хто упевнений у своїх силах

У 2022 році 69% українців повідомили, що готові терпіти теперішні та майбутні проблеми стільки, скільки буде потрібно, до перемоги України у війні.

Ця готовність свідчить на користь психологічної стійкості українців.

Також більш ніж дві третини опитаних (67,9%) відповіли, що очікують налагодження життя у 2023 році. Цей оптимізм в короткостроковій перспективі є показовим, наголошують соціологи.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України з 19 до 25 грудня 2022 року.

У ньому взяли участь 2007 респондентів з усіх частин України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2.5%.

Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.