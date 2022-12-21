Понад 77% внутрішніх переселенців відчувають позитивне ставлення до себе. Опитування

В Україні наприкінці осені знизився рівень міграції – більшість людей у жовтні-листопаді хотіли залишатися там, де й жили.

За результатами опитування, 91% респондентів не планують переїжджати з нинішнього місця проживання. Про це йдеться у дослідженні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології.

Серед тих, хто все ж збирається переїжджати, 71% говорять про переїзд у межах України (найбільше – на захід України або "додому"), і тільки 20% – за кордон.

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Значна міграція у перші місяці повномасштабної війни, згідно з результатами опитування, не викликала великої соціальної напруги в громадах.

Фото: КМІС

72% постійних мешканців і мешканок громад, куди переселялися українці, позитивно ставляться до внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Тільки 6% ставляться до переселенців негативно, а інші – нейтрально. 4 з 5 (81,8%) опитаних допомагали переселенцям у своїй громаді.

При цьому 77,5% переселенців відчувають позитивне ставлення до себе, лише 3% – негативне, а інші переселенці говорять про нейтральне ставлення до себе.

Більшість постійних мешканців громад (72%) кажуть, що співчувають переселенцям через те, що ті опинились у важкій ситуації. 69,2% ВПО відчувають до себе співчуття.

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"Це неймовірний показник здатності громад допомагати людям. А взаємне позитивне ставлення одне до одного постійних жителів громад і ВПО демонструє, що в цих скрутних умовах гартується нове єдине українське суспільство, здатне співчувати, допомагати і спільно долати найбільші виклики", – каже заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Павло Козирєв.

69,2% ВПО відчувають до себе співчуття

Нагадаємо, у червні соціологи Info Sapiens виявили, що 61% опитаних українців позитивно ставляться до переселенців у своєму населеному пункті.

Також раніше 49% переселенців на Львівщині казали про дуже позитивне ставлення до себе, а 32% – скоріше позитивне.

КМІС проводив опитування у жовтні-листопаді 2022 року на замовлення Програми Ради Європи "Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні" у співпраці з Міністерством розвитку громад та у координації з Мінреінтеграції.

Дослідження проводилося на всій території України, крім територій, які були вже тимчасово окупованими станом на 23 лютого 2022 року.

Для аналізу використовувалися дві вибірки: загальноукраїнська (2 тисячі респондентів) та внутрішньо переміщені особи (701 інтерв’ю).

Похибка не перевищує 2,4% для всеукраїнської вибірки і 4,1% для вибірки ВПО.