На Тернопільщині суд оштрафував батька школяра, який цькував вчителя

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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25 січня 2023

На Тернопільщині покарають батька семикласника за те, що син порушував дисципліну та ображав на уроці класного керівника.

Про це йдеться у постанові Лановецького райсуду 23 січня.

Учень Юськовецької школи з вересня по грудень 2022 року порушував дисципліну під час уроку, нецензурно висловлювався та ображав вчителя.

Батько хлопця визнав провину і запевнив, що вже провів виховну розмову з сином, після якої той виправився. Суд призначив чоловікові 850 грн штрафу.

  Фото: allaSerebrina/Depositphotos

Суддя Андрій Радосюк визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 173-4 КУпАП (булінг) та призначив йому штраф розміром 50 грн. Також його зобов’язали сплатити 496 грн судового збору.

Нагадаємо, у Львові суд виніс вирок мамі школяра, який обзивав та бив свого однокласника.


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