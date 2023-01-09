У Львові суд покарав маму школяра, який булив свого однокласника

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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9 січня 2023

У Львові суд виніс вирок мамі школяра, який обзивав та бив свого однокласника.

Шевченківський районний суд визнав львів'янку Наталію Пешкову винною та присудив два штрафи, повідомляє ZAXID.NET.

Йдеться про адміністративні стягнення за булінг її сином однокласника та за невиконання нею батьківських обов’язків.

Згідно з постановою суду, 11-річний син львів'янки навчається у 5 класі. З вересня 2022 року хлопець систематично ображає свого однокласника.

 Фото: fotosedrik/Depositphotos

При цьому булінг виражається не лишу у фізичному насиллі, але і психологічному. За матеріалами суду, підліток обзиває, штовхає, б’є та заважає вчитися однокласнику.

Мама школяра під час судового засідання у справі не визнала своєї вини. Пешкова не згодна, що вчинила адмінправопорушення. Утім, суддя Руслан Єзерський все одно оштрафував її на 850 грн за булінг, який вчинив її син.

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Також суддя окремо розглянув справу щодо неналежного виконання жінкою батьківських обов'язків. В результаті матері підлітка присудили ще один штраф розміром у 850 гривень.

Крім двох адмінстягнень, Пешкова також зобов'язана сплатити тисячу гривень судового збору за розгляд обох справ у суді.

Поки рішення не набрало законної сили, тож жінка може подати апеляцію та оскаржити його у суді. 

Нагадаємо, на Тернопільщині покарали маму школяра, який цькував однокласників та зривав онлайн-уроки.

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