СБУ підготувала навчальний курс із тактичної медицини. ВІДЕО

Служба безпеки України підготувала серію відеолекцій з тактичної медицини для тих, хто ще не пройшов ці курси або не має медичної освіти.
Про це повідомила СБУ у Telegram.
Фахівці пояснюють, як діяти під час допомоги пораненому та як запобігти додатковим втратам під час вогневого контакту та поза ним.
Два відео вже опубліковано.
|Фото: allaSerebrina/Depositphotos
Як допомогти пораненому під вогнем противника
У цьому відео спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пояснюють алгоритм дій під час допомоги пораненому в умовах вогневого контакту та показують, як запобігти додатковим втратам під час бойових завдань.
Покажуть, що робити, якщо є ознаки масивної кровотечі.
Навчать правилам взаємодопомоги та самодопомоги.
Розкажуть про правила накладання турнікета на етапі "під вогнем".
Проінструктують про те, як забезпечити прохідність дихальних шляхів. А також, як перемістити пораненого з поля бою в укриття.
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Допомога пораненому в тактичних умовах та огляд аптечки
Після того, як пораненого перемістили з зони під вогнем в більш безпечне місце, варто перейти до допомоги в тактичних умовах. У цьому відео розглядають дії рятівника перед початком допомоги за алгоритмом MARCH:
- ▪️ організація та контроль периметра безпеки;
- ▪️ роззброєння пораненого;
- ▪️ умови для відтермінування евакуації;
- ▪️ розміщення аптечки та турнікету на спорядженні;
- ▪️ огляд складу стандартизованої аптечки та призначення її складу.
Протягом тижня СБУ опублікує інші тематичні відео:
- Лекція 3. Алгоритм MARCH: М - Масивна кровотеча.
- Лекція 4. Алгоритм MARCH: A - Прохідність дихальних шляхів.
- Лекція 5. Алгоритм MARCH: R - Дихання.
- Лекція 6. Алгоритм MARCH: C - Кровообіг.
- Лекція 7. Алгоритм MARCH: H - Травма голови, гіпотермія та підготовка до евакуації.
Нагадаємо, спеціальність бойового медика з'явилася завдяки загиблому програмісту