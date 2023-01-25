СБУ підготувала навчальний курс із тактичної медицини. ВІДЕО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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25 січня 2023

Служба безпеки України підготувала серію відеолекцій з тактичної медицини для тих, хто ще не пройшов ці курси або не має медичної освіти.

Про це повідомила СБУ у Telegram.

Фахівці пояснюють, як діяти під час допомоги пораненому та як запобігти додатковим втратам під час вогневого контакту та поза ним.

Два  відео вже опубліковано.

   Фото: allaSerebrina/Depositphotos

Як допомогти пораненому під вогнем противника

У цьому відео спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пояснюють алгоритм дій під час допомоги пораненому в умовах вогневого контакту та показують, як запобігти додатковим втратам під час бойових завдань. 

Покажуть, що робити, якщо є ознаки масивної кровотечі.

Навчать правилам взаємодопомоги та самодопомоги.

Розкажуть про правила накладання турнікета на етапі "під вогнем".

Проінструктують про те, як забезпечити прохідність дихальних шляхів. А також, як перемістити пораненого з поля бою в укриття.

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Допомога пораненому в тактичних умовах та огляд аптечки

Після того, як пораненого перемістили з зони під вогнем в більш безпечне місце, варто перейти до допомоги в тактичних умовах. У цьому відео розглядають дії рятівника перед початком допомоги за алгоритмом MARCH:

  • ▪️ організація та контроль периметра безпеки;
  • ▪️ роззброєння пораненого;
  • ▪️ умови для відтермінування евакуації;
  • ▪️ розміщення аптечки та турнікету на спорядженні;
  • ▪️ огляд складу стандартизованої аптечки та призначення її складу.

Протягом тижня СБУ опублікує інші тематичні відео:

  • Лекція 3. Алгоритм MARCH: М - Масивна кровотеча.
  • Лекція 4. Алгоритм MARCH: A - Прохідність дихальних шляхів.
  • Лекція 5. Алгоритм MARCH: R - Дихання.
  • Лекція 6. Алгоритм MARCH: C - Кровообіг.
  • Лекція 7. Алгоритм MARCH: H - Травма голови, гіпотермія та підготовка до евакуації.

Нагадаємо, спеціальність бойового медика з'явилася завдяки загиблому програмісту


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