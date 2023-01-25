СБУ підготувала навчальний курс із тактичної медицини. ВІДЕО

Служба безпеки України підготувала серію відеолекцій з тактичної медицини для тих, хто ще не пройшов ці курси або не має медичної освіти.

Про це повідомила СБУ у Telegram.

Фахівці пояснюють, як діяти під час допомоги пораненому та як запобігти додатковим втратам під час вогневого контакту та поза ним.

Два відео вже опубліковано.

Фото: allaSerebrina Depositphotos

Як допомогти пораненому під вогнем противника

У цьому відео спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пояснюють алгоритм дій під час допомоги пораненому в умовах вогневого контакту та показують, як запобігти додатковим втратам під час бойових завдань.

Покажуть, що робити, якщо є ознаки масивної кровотечі.

Навчать правилам взаємодопомоги та самодопомоги.

Розкажуть про правила накладання турнікета на етапі "під вогнем".

Проінструктують про те, як забезпечити прохідність дихальних шляхів. А також, як перемістити пораненого з поля бою в укриття.

Допомога пораненому в тактичних умовах та огляд аптечки

Після того, як пораненого перемістили з зони під вогнем в більш безпечне місце, варто перейти до допомоги в тактичних умовах. У цьому відео розглядають дії рятівника перед початком допомоги за алгоритмом MARCH:

▪️ організація та контроль периметра безпеки;

▪️ роззброєння пораненого;

▪️ умови для відтермінування евакуації;

▪️ розміщення аптечки та турнікету на спорядженні;

▪️ огляд складу стандартизованої аптечки та призначення її складу.

Протягом тижня СБУ опублікує інші тематичні відео:

Лекція 3. Алгоритм MARCH: М - Масивна кровотеча.

Лекція 4. Алгоритм MARCH: A - Прохідність дихальних шляхів.

Лекція 5. Алгоритм MARCH: R - Дихання.

Лекція 6. Алгоритм MARCH: C - Кровообіг.

Лекція 7. Алгоритм MARCH: H - Травма голови, гіпотермія та підготовка до евакуації.

Нагадаємо, спеціальність бойового медика з'явилася завдяки загиблому програмісту