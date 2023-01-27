"Поріг у 10% – це санітарний мінімум": що не так з оцінюванням НМТ-2023

Щоб подати документи на вступ до університету, більшості вступників необхідно скласти національний мультипредметний тест. Аби набрати прохідні 100 балів за шкалою 100-200, учасники НМТ мають пройти "поріг тестування", який цього року встановили на рівні 10% правильних відповідей з кожного предмета.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, щоб пройти "поріг" з української мови, учаснику НМТ необхідно набрати 5 із 45 балів. Стосовно інших предметів ситуація така:

"поріг" з математики – 4 тестових бали,

з історії України – 6 балів,

з іноземної мови – 4 бали,

з фізики – 4 бали,

з хімії – 4 бали,

з біології – 5 балів.

В УЦОЯО кажуть, що така система дозволить абітурієнтам самостійно визначити результат одразу після завершення тесту. Після виконання всіх завдань кожен учасник отримає інформацію про кількість тестових балів за кожний блок.

Утім, співзасновниця громадської організації "Смарт Освіта" Іванна Коберник вважає, що 10% – це "санітарний мінімум". Таку думку експертка озвучила у коментарі "УП. Життя".

Коберник вважає позитивним моментом те, що цього року встановили хоч якийсь "поріг", але є нюанс: 10%, ймовірно, найнижчий поріг стандартизованого тестування у світі.

"Минулого року дитина, яка просто вгадала 1-у відповідь з 20 тестових завдань, отримувала 120 балів за шкалою 100-200 і вже мала право вступати до університету. Згідно зі звітом УЦОЯО, кількість дітей, які склали минулого року НМТ на 100-120 балів – менше 3%, в той час як у попередні роки таких випускників було від 8 до 15 % залежно від предмета. За такого підходу чесніше просто без тестів зараховувати всіх в університети, тоді, правда, виникне проблема місць і бюджетних грошей на це", – наголошує Коберник.

За її словами, попри воєнний стан і труднощі з навчанням, такий підхід до оцінки знань учнів може мати глобальні негативні наслідки.

"Спочатку вступники без жодних знань ставатимуть студентами, а потім фахівцями. Чи хотіли б ви потрапити на прийом до лікаря, який не має базових знань? Тому нинішній поріг, для подолання якого треба дати 2 правильні відповіді – це "санітарний мінімум", – вважає Коберник.

Думка члена колегії МОН Микити Андрєєва суттєво не відрізняється. За його словами, навіть за мирних часів мінімальний прохідних бал у тестах ЗНО був на рівні "порогу вгадування", що не дозволяло справедливо оцінювати реальні знання учнів, а тепер і поготів.

"Цей поріг у 10% хоч і сумний з точки зору "якості" абітурієнтів, але глобально, порівняно з минулими роками, нічого не змінилося", – додав він.

На його думку, однією із причин, чому цьогоріч встановили "мінімальний поріг" у 10% – це зацікавлення держави у тому, аби спонукати молодь залишатися отримувати знання в Україні, а не виїжджати за кордон.

"Саме зараз стратегія "беремо всіх, хто просто прийшов на тест", можливо, в якомусь сенсі виправдана", – зауважив член колегії МОН.

Водночас перший проректор Київської школи економіки Єгор Стадний з такою позицією не погоджується, адже вважає, що усі студенти та викладачі мають бути зацікавлені у тому, щоб до університетів не вступали ті, хто не здатний опанувати програму через низький рівень знань та вмінь.

"Такі люди зазвичай не вчаться, інколи перешкоджають навчанню інших студентів, створюють непомірне навантаження на викладачів. Найкращі університети намагаються отримати найкращих вступників", – наголошує він.

Стадний нагадав, що навіть у минулих роках, коли "поріг" був дещо вищим за 10%, фахівці відзначали, що він замалий для того, аби "відсікти" абітурієнтів, які не зможуть опанувати програму. На прикладі Київської школи економіки Стадний пояснив, яким може бути мінімальний прохідний бал:

"Нас не влаштовує рівень 10%. Минулої кампанії ми (КШЕ) ставили свій внутрішній поріг, який дорівнював 30%. Практика показала, що і цього замало, тому на цю вступну будемо розглядати варіанти 50-60%. Це лише для того, щоб мати змогу подати документи, ще не факт, що конкурс людина пройде. Ми це робимо, бо хочемо, щоб усі наші студенти мали необхідний рівень, комфортне навчання та викладачі справді мали змогу дати знання та вміння".

Нагадаємо, "УП. Життя" розбиралася, як цьогоріч проходитимуть вступні випробування для випускників і хто з них зможе вступити до вишу без результатів НМТ. Деталі можна дізнатися у матеріалі: