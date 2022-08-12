(Не)проблемне ЗНО-2022: як пройшло тестування та чи є результати завищеними

Після початку повномасштабної війни 24 лютого навчальний рік в Україні опинився під загрозою зриву.

Під питанням опинилась і вступна кампанія до університетів у 2022 році, адже провести ЗНО в традиційному форматі за один день під обстрілами видавалось майже нереальним.

Для того, щоб розв'язувати цю проблему, в Міністерстві освіти і науки та Українському центрі оцінювання якості освіти запропонували фактично спрощену версію ЗНО – Національний мультипредметний тест.

Не обійшлося і без нарікань з боку батьків та випускників: в ході основної сесії НМТ виявилось, що частина питань була доступною в інтернеті і соцмережах, а контроль за учнями в екзаменаційних центрах залишив бажати кращого.

"Українська правда.Життя" спробувала розібратися, наскільки проблемним виявився НМТ та чи потрібно бити на сполох через високі результати.

Для цього ми поспілкувалися із заступницею директора УЦОЯО Тетяною Вакуленко та абітурієнтами, які складали НМТ.

Чому виникли питання до результатів НМТ?

Під впливом повномасштабної війни змінився сам формат ЗНО, яке перетворили на НМТ.

Назва є не просто косметичною, адже через значне ускладнення навчального року саме тестування вирішили зробити у спрощеній формі, яке складається з трьох блоків: українська мова, математика та історія України.

Основна сесія стартувала 22 липня, кожен день вважався окремою сесією ЗНО і поділявся на дві зміни.

Усього спрощене ЗНО станом склали більше 187 тисяч учасників у понад 250 населених пунктах України та 40 містах Європи.

Однак саме через начебто максимально лояльний формат для українських дітей, які нерідко вимушені через війну складати тестування далеко від дому, розгорівся неочікуваний скандал.

У соцмережах батьки учнів почали звертати увагу на те, що запитання з тестувань різних сесій повторюється, а на кінець основної сесії в інтернеті вже доступні відповіді на всі можливі запитання.

Побоювання частково підтвердились і надзвичайно високими результатами ЗНО, оскільки кількість 200-бальників виявилась рекордною.

"В умовах війни кількість бюджетних місць зменшилась, і це я також розумію.

Більше того і ті, у кого 200, не мають гарантії того, що вступлять на бюджет", – написала в Facebook-групі "Вступ 2022" Тетяна Бойко.

Основним доріканням стала перевага дітей, яким "пощастило" складати тестування в пізніших сесіях, адже вони матимуть можливість знати відповіді на конкретні запитання.

Найбільше претензій було до тесту з математики, де можливі відповіді можна було подивитись у відео на YouTube.

У коментарях під відео можна зустріти зокрема слова подяки через те, що такі самі завдання абітурієнтам "попались" під час екзаменування.

Коментарі під відео з підготовки до НМТ з математики. Фото: Nadiia Herbut

"УП.Життя" на умовах анонімності поспілкувалася з декількома абітурієнтами, які підтвердили інформацію про збіг тестових завдань з тими, які вони бачили в інтернеті і зокрема на відео.

Абітурієнти стверджують, що з математики подекуди збіги були майже 100%, натомість в історії та українській мові повторювались лише окремі питання.

До батьків доєднались і народні депутати, від деяких навіть можна було почути про зрив вступної кампанії у 2022 році.

"Вперше з 2008 року, коли ЗНО стало ключовим елементом вступу, у нас є формальні підстави стверджувати, що на процедурному рівні в одних учасників був кращий доступ до отримання вищих результатів, ніж в інших", – написала народна депутатка Інна Совсун.

Чи потрібно бити на сполох та як відреагували в УЦОЯО?

В Українському центрі оцінювання якості освіти з такою точкою зору не погоджуються і зазначають, що на ЗНО завжди можна було зустрічати питання із попередніх років.

"В УЦОЯО завжди певна частка тестових завдань йшла з минулих років, які учасники могли пропрацювати впродовж довгого періоду, ми в принципі орієнтуємо всіх учасників, щоб вони пропрацьовували минулорічні варіанти", – розповіла заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Тестові форми НМТ були аналогічними до демонстраційного варіанту за змістом та складністю завдань.

Також в УЦОЯО стверджують, що учні продемонстрували достатньо рівний результат за загальними балами, а перевага була лише в тих, хто добре підготувався до тестів.

Зокрема, в жодному з трьох предметів кількість тих, хто склав НМТ на 160 балів, не перетнула межу в 50% учасників.

Навіть з української мови, яка завжди була обов’язковим предметом, менше ніж 40% абітурієнтів набрали 160+ балів.

Результати з Української мови. Фото: УЦОЯО

Результати з математики

Результити з історії

За словами Тетяни Вакуленко, НМТ справді виявився легким для учнів, які підготувались або добре знають шкільну програму.

Самі тестові завдання були коротшими у порівнянні із ЗНО, математика і історія містили 40 завдань, а українська мова – 20.

На додачу до цього у тестах не було традиційно складних запитань, на які потрібно давати розгорнуту відповідь.

Також сама тематика питань часто включала в себе лише обмежене коло тем, а не зріз усієї програми, як під час ЗНО. Наприклад, з історії України питання стосувались лише ХХ і ХХІ століття.

Це називають свідомим рішенням, оскільки багатьом дітям, які постраждали від війни та вимушені час від часу сидіти в укриттях, фізично та морально складніше підготуватись то тестування ніж в попередні роки.

Простотою тестів і пояснюється більша з попередніми роками кількість 200-бальників.

"НМТ був занадто легким для найкращих учнів, це точно. Але тут потрібно розуміти, що значно менша кількість тестових завдань.

Якщо раніше учасники отримували для прикладу 196 чи 197 балів, то сьогодні всі, хто отримував такі високі результати отримали 200 балів", – каже Тетяна Вакуленко.

Хто мав перевагу під час складання ЗНО?

Найголовніше питання, яке постало після завершення основної сесії НМТ: чи були у частини абітурієнтів кращі умови для отримання вищих балів?

Справді може здатися, що учні, які склали тест пізніше, мали можливість побачити якщо не всі, то хоча б частину питань.

Однак цей аргумент можна відкинути, глянувши на опубліковану статистику від УЦОЯО.

Кількість 200-бальників протягом основної сесії НМТ

Як видно, за графіком кількість "відмінників" більша на початку, ніж вкінці, що прямо суперечить твердженню про явну перевагу.

У 2022 році 200-бальників справді більше за попередні роки, але кількість абітурієнтів з "хорошими" балами залишилась в межах традиційної норми.

Зокрема, тест з історії України менше 10% учнів склали на 180+ балів, така ж ситуація з математикою. Трохи кращі справи з українською мовою, де на 180+ балів тести написали до 15% абітурієнтів.

На додачу до цього в УЦОЯО стверджують, що частина опублікованих в інтернеті тестів були фейковими і не є точними відповідниками тих питань, які насправді були під час сесій.

"Упродовж усього періоду основної сесії НМТ інтернетом хтось масово поширював якісь добірки тестових завдань, називаючи їх "тестами НМТ".

Ми бачили подібні псевдотести і 18, і 19, і 20 й 21 липня, коли тестувань узагалі не проводилося", – кажуть в УЦОЯО.

Натомість зі слів та вражень самих абітурієнтів, найголовнішою проблемою стало не стільки тестування, скільки система контролю в екзаменаційних центрах.

У порівнянні зі звичними жорсткими правилами на ЗНО, де інколи учнів навіть обшукували металодетекторами, в цьому році ситуація була іншою.

У частині екзаменаційних центрів можна було не тільки легко пронести і скористуватись телефоном, але й навіть використати комп’ютер, на якому складається тестування.

"У нас на комп’ютерах взагалі можна було згорнути тестування та відкрити браузер, загуглити питання, а потім просто почистити історію.

Багато хто відкрито користувався телефоном та буквально в месенджері дізнавався правильні відповіді в репетиторів", – розповідає абітурієнт Дмитро (ім’я змінено), який складав тестування у Київській області.

В УЦОЯО нам підтвердили, що контроль за учнями в екзаменаційних центрах покладався на інструкторів.

У разі використання браузера на комп’ютері теоретично робота мала б анулюватись, однак не усюди за абітурієнтами прискіпливо слідкували.

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Аналізуючи НМТ, потрібно прийняти той факт, що ЗНО попередніх років є більш правильним та справедливим підходом.

З різницею між ними власне і пов’язана переважна більшість скарг батьків та суспільства.

Однак наразі немає підстав стверджувати, що НМТ не виконує свою основну роль – забезпечити прозорий (наскільки це можливо) вступ в умовах повномасштабної війни з РФ.

Основний закид про те, що результати учнів наприкінці основної сесії НМТ були вищими, не підтверджується статистикою.

А статистика – річ вперта і попри нарікання батьків дітей, яким не пощастило скласти тест на максимальний бал, все вказує на відсутність значних відхилень в оцінках, окрім більшої кількості 200-бальників.

"Батьки збурились тому, що їхні діти не набрали максимум балів, дехто з них бачить, що тестові питання були доволі простими і очікування від результатів були іншими", – каже заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Попри свої переваги та недоліки основна сесія НМТ в умовах війни успішно завершилась, наразі українських школярів ще очікує додаткова і спеціальна сесія.