В Київському звіринці народилося дитинча гуанако. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 січня 2023

В Київському зоологічному парку загальнодержавного значення народилось дитинча гуанако на ім'я Люсія. Сьогодні малечі виповнилося 2 тижні. 

Про це повідомляють на сторінці звіринця. 

Зазначається, що мама Ракель не відходить від новонародженої та її однорічної сестрички Крісті. Водночас тато Рікардо опікує їх цілодобово, навіть вночі, поки його "дівчатка" сплять.

"Гуанако – дикий предок альпак. У природі їх можна зустріти в пампасах і високогір’ї Анд. Тварини травоїдні, харчуються трав’янистими рослинами, корою, листям кущів та гілками", – зазначають в Київському зоопарку.

Нагадаємо, в Миколаївському зоопарку розквітли перші підсніжники.

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