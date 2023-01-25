В Миколаївському зоопарку розквітли перші підсніжники

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
2502
25 січня 2023

На Миколаївщині зафіксували перші підсніжники. Зазвичай, період цвітіння цих квітів припадає на кінець березня. 

Про це повідомляють на сторінці Миколаївського зоопарку загальнодержавного значення. 

Щороку спеціалісти закладу ведуть календар цвітіння всіх рослин дендропарку. Рекордно раннє цвітіння цієї рослини кілька років тому зафіксували 29-30 січня. 

У 2023-му встановлено новий рекорд – 21 січня.

Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення / Facebook

Побачити весняну квітку можна біля літнього вольєра шимпанзе, навколо ставку з коропами кої та на схилах "Острова звірів".

Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення / Facebook

Нагадаємо, Миколаївський зоопарк відновив роботу. Щоб підтримати зоопарк, можна придбати квиток онлайн.

Читайте також: Врятованих тварин з Київщини, Харківщини та Дніпра передали у Рівненський зоопарк. ВІДЕО


Реклама:


 132
Суспільство

НМТ 2023: до чого готуватися вступникам

Діана Кречетова
 13675
КУЛЬТУРА

Час "Ч" для консерваторії Чайковського. Що з нею не так і чому проблема не лише у назві

Наталка Писанка
 4486
Суспільство

"Впадати у відчай стало звичною справою": історії жінок, які чекають чоловіків з полону

Анастасія Поя

Головне на сайті


Суспільство

НМТ 2023: до чого готуватися вступникам

Діана Кречетова
Оновлені вакцини Pfizer і Moderna працюють проти нових COVID-штамів – CDC
Школу в Харкові назвуть на честь підлітка, який загинув під час Маршу Єдності-2015
Як говорити з дітьми про інвалідність: поради МОЗ
В "Охматдиті" рятують 6-річну дівчинку з Херсона, яка осліпла на одне око через ракетний удар РФ
У ДСНС показали, як виглядають замасковані окупантами міни. ВІДЕО
КУЛЬТУРА

Час "Ч" для консерваторії Чайковського. Що з нею не так і чому проблема не лише у назві

Наталка Писанка
Суспільство

"Впадати у відчай стало звичною справою": історії жінок, які чекають чоловіків з полону

Анастасія Поя