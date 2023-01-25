В Миколаївському зоопарку розквітли перші підсніжники

На Миколаївщині зафіксували перші підсніжники. Зазвичай, період цвітіння цих квітів припадає на кінець березня.
Про це повідомляють на сторінці Миколаївського зоопарку загальнодержавного значення.
Щороку спеціалісти закладу ведуть календар цвітіння всіх рослин дендропарку. Рекордно раннє цвітіння цієї рослини кілька років тому зафіксували 29-30 січня.
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У 2023-му встановлено новий рекорд – 21 січня.
|Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення / Facebook
Побачити весняну квітку можна біля літнього вольєра шимпанзе, навколо ставку з коропами кої та на схилах "Острова звірів".
|Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення / Facebook
Нагадаємо, Миколаївський зоопарк відновив роботу. Щоб підтримати зоопарк, можна придбати квиток онлайн.
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