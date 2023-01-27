На Одещині розшукали матір, яка народила і покинула немовля в закинутій будівлі

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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27 січня 2023

На Одещині в покинутій будівлі правоохоронці знайшли мертвого новонародженого хлопчика. Матір дитини невдовзі розшукали.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Тіло хлопчика знайшли 25 січня в покинутій будівлі вагового комплексу на Одещині. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо факту смерті дитини за статтею 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) ККУ.

 Працівниця поліції і матір мертвого хлопчика. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Щоб встановити причину смерті, тіло немовляти поліція відправила на судово-медичну експертизу. Також розпочали пошуки матері немовляти.

Оперативники встановили, що дитину покинула 34-річна уродженка Кіровоградщини без постійного місця проживання. 

За два дні її розшукали в Одесі.

Горе-матір зізналася, що 10 січня народила сина в закинутій будівлі, де тимчасово проживала зі своїм співмешканцем.

  Закинута будівля, де виявили мертве немовля. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Оскільки маля, нібито не проявляло ознак життя, то залишила його, не задумуючись про наслідки. 

На медичний облік вагітних вона не ставала, має трьох старших дітей. Через відсутність житла з нею вони не проживають.Слідство триває. 

Нагадаємо, у новорічну ніч на Миколаївщині жінка народила дитину у "швидкій", яка застрягла у багнюці.


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