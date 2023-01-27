На Одещині розшукали матір, яка народила і покинула немовля в закинутій будівлі

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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27 січня 2023

На Одещині в покинутій будівлі правоохоронці знайшли мертвого новонародженого хлопчика. Матір дитини невдовзі розшукали.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Тіло хлопчика знайшли 25 січня в покинутій будівлі вагового комплексу на Одещині. 

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо факту смерті дитини за статтею 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) ККУ.

 Працівниця поліції і матір мертвого хлопчика. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Щоб встановити причину смерті, тіло немовляти поліція відправила на судово-медичну експертизу. Також розпочали пошуки матері немовляти.

Оперативники встановили, що дитину покинула 34-річна уродженка Кіровоградщини без постійного місця проживання. 

За два дні її розшукали в Одесі.

Горе-матір зізналася, що 10 січня народила сина в закинутій будівлі, де тимчасово проживала зі своїм співмешканцем.

  Закинута будівля, де виявили мертве немовля. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Оскільки маля, нібито не проявляло ознак життя, то залишила його, не задумуючись про наслідки. 

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На медичний облік вагітних вона не ставала, має трьох старших дітей. Через відсутність житла з нею вони не проживають.Слідство триває. 

Нагадаємо, у новорічну ніч на Миколаївщині жінка народила дитину у "швидкій", яка застрягла у багнюці.


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