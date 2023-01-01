У новорічну ніч на Миколаївщині жінка народила дитину у "швидкій", яка застрягла у багнюці

На Миколаївщині у новорічну ніч у кареті "швиідкої" народилася дівчинка. Машина застрягла по дорозі у пологовий.
З’явитися дитині на світ лікарі допомагали через месенджер Skype, повідомив голова Миколаївської обласної воєнної адміністрації Віталій Кім.
Ввечері 31 грудня у мешканки села Бузьке почалися пологи. Породілля повезли у лікарню на "швидкій", однак по дорозі машина застрягла.
Поки працівники ДСНС намагалися "звільнити" авто, жінка народила.
|Машина застрягла по дорозі у пологовий
|О 23.30 у жінки народилася здорова дівчинка вагою 3,8 кг
|Лікарка Тетяна Любенко, яка приймала пологи онлайн
Як розповів начальник управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Максим Безносенко, медики "швидкої" зв’язалася з акушеркою жіночої консультації Новоодеської ЦРЛ Тетяною Любенко.
Лікарка дистанційно допомогла медичній сестрі Бузької лікарні Лілії Сухорській прийняти пологи.
О 23.30 у жінки народилася здорова дівчинка вагою 3,8 кг.
Маму і дочку доставили у пологовий лише рано вранці 1 січня.
Обидві почуваються добре.
Нагадаємо, раніше рятувальники дістали породіллю з заблокованого ліфта багатоповерхівки у одному зі спальних районів Києва.
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