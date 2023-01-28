Тест

Як добре ви пам'ятаєте шкільну програму з історії України? ТЕСТ

93185
28 січня 2023

Історія України у школі могла видаватися нудною багатьом.

Але у реаліях війни, коли історію використовую як зброю, її незнання може бути фатальним для цілих народів.

УП.Життя пропонує пройти тест з історії України та перевірити, чи вистачило б ваших знань для складання ЗНО.

1/16

Які кочові іраномовні племена першими прийшли на територію України?

2/16

Як називалась найдавніша грецька колонія на теренах українського Причорномор'я?

3/16

Хто з князів згідно з літописом був убитий древлянами через намагання стягнути подвійну данину?

4/16

У якому році Володимир Великий хрестив Русь?

5/16

Хто з галицько-волинських князів вважається засновником Львова?

6/16

Після якої битви литовсько-руські сили під командуванням князя Ольгерда зуміли звільнити більшу частину Русі від монгольського панування?

7/16

Люблінська унія – це…

8/16

Проти якої держави козаки здійснювали морські походи у першій половині XVII століття?

9/16

За яким договором територію України в 1667 році було поділено на Правобережну і Лівобережну?

10/16

Як називалися адміністративно територіальні одиниці, на які поділили українські землі у складі Російської імперії?

11/16

Що стало причиною ухвалення Першого універсалу Української Центральної Ради?

12/16

Хто був першим головою Директорії УНР?

13/16

Як називалась радянська політика, за якою селян змушували вступати до колгоспів?

14/16

Що об'єднувало Івана Світличного, Івана Драча і Василя Стуса?

15/16

Політика "гласності" в СРСР асоціювалась із

16/16

У якому році прийняли першу Конституцію незалежної України?

Ваш результат