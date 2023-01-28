Як добре ви пам'ятаєте шкільну програму з історії України? ТЕСТ

Історія України у школі могла видаватися нудною багатьом.

Але у реаліях війни, коли історію використовую як зброю, її незнання може бути фатальним для цілих народів.

УП.Життя пропонує пройти тест з історії України та перевірити, чи вистачило б ваших знань для складання ЗНО.