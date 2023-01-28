Як добре ви пам'ятаєте шкільну програму з історії України? ТЕСТ

Історія України у школі могла видаватися нудною багатьом.
Але у реаліях війни, коли історію використовую як зброю, її незнання може бути фатальним для цілих народів.
УП.Життя пропонує пройти тест з історії України та перевірити, чи вистачило б ваших знань для складання ЗНО.
Які кочові іраномовні племена першими прийшли на територію України?
Хто з князів згідно з літописом був убитий древлянами через намагання стягнути подвійну данину?
У якому році Володимир Великий хрестив Русь?
Після якої битви литовсько-руські сили під командуванням князя Ольгерда зуміли звільнити більшу частину Русі від монгольського панування?
Проти якої держави козаки здійснювали морські походи у першій половині XVII століття?
Що стало причиною ухвалення Першого універсалу Української Центральної Ради?
Хто був першим головою Директорії УНР?
Що об'єднувало Івана Світличного, Івана Драча і Василя Стуса?