На орбіту Землі виведуть наносупутник, який створили українські науковці

3 січня 2023 року з мису Канаверал в США на орбіту Землі виведуть український наносупутник, створений до 30-річчя Незалежності України. Старт відбудеться о 16.56 за київським часом.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за бюджетні кошти України.

Реклама:

"На супутникові проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб — як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів", – зазначають в Київському політехнічному інституті ім. І. Сікорського.

Пряма трансляція розпочнеться о 16.00 за Києвом на офіційному YouTube-каналі Київської політехніки.

Виведення наносупутника відбудеться в межах місії Transporter 6 з Мису Канаверал ракетою Falcon-9 компанії SpaceX.

Нагадаємо, крім того, на Falcon 9 відбудеться запуск супутника EOS SAT-1 компанії EOSDA, яка є частиною космічної групи "Ноосфера" українця Макса Полякова. Це – перший супутник власного сузір’я, яке створює компанія.

Читайте також: Наукові розробки українських учнів полетіли у космос на американському кораблі

Реклама: