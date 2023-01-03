На орбіту Землі виведуть наносупутник, який створили українські науковці

3 січня 2023 року з мису Канаверал в США на орбіту Землі виведуть український наносупутник, створений до 30-річчя Незалежності України. Старт відбудеться о 16.56 за київським часом.
Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.
Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за бюджетні кошти України.
"На супутникові проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб — як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів", – зазначають в Київському політехнічному інституті ім. І. Сікорського.
Пряма трансляція розпочнеться о 16.00 за Києвом на офіційному YouTube-каналі Київської політехніки.
Виведення наносупутника відбудеться в межах місії Transporter 6 з Мису Канаверал ракетою Falcon-9 компанії SpaceX.
Нагадаємо, крім того, на Falcon 9 відбудеться запуск супутника EOS SAT-1 компанії EOSDA, яка є частиною космічної групи "Ноосфера" українця Макса Полякова. Це – перший супутник власного сузір’я, яке створює компанія.
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