"Здобудемо державу, згартовану в огні": парамедикиня Пташка зачитала свій вірш, написаний у полоні

Яна Осадча журналіст
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3 січня 2023

Українська парамедикиня Катерина Поліщук з позивним Пташка зачитала вірш, який написала під час перебування у російському полоні.

Катерина назвала поетичний твір "віршем свого життя", який "піде з нею у бій".

"Вірш-молитва, написаний мною в тюремних стінах після почутого вперше там пекла. Я вивчила його та молилась ним щоранку і щоночі всі чотири місяці, зі сльозами і скаженим стукотом запаленого серця", написала Пташка.

У вірші Катерини є такі рядки:

І праведна борня розів'ється спокутою

І предків, і братів ми гибель помстимо.

На зволеній землі врага крові отрутою

Його ж гнилі сліди навіки зітремо.

Зійде вогонь богів, гриміннями гармати

Розсипле зорі іскр одвічний побратим.

Безсмертним нестрашні іржаві автомати

Мерзоти, що за мить спотвориться у дим.

Запалені серця, палкі і спраглі сплати

Зіллються в унісон громами канонад.

І ненька стрепенеться зневоленая спати,

Заграє в боротьбі з Донбасу до Карпат.

***

Невільним буде той, плекав, хто рабство в серці,

Здобуде волю муж хоробрий у борні.

Співай гучніше, брате, у кривавім герці,

Здобудемо державу, згартовану в огні.

Нагадаємо, Катерина Поліщук знаходилася у російському полоні після розблокування "Азовсталі" та були звільнена разом з іншими захисниками Маріуполя.

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