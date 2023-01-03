"Здобудемо державу, згартовану в огні": парамедикиня Пташка зачитала свій вірш, написаний у полоні

Українська парамедикиня Катерина Поліщук з позивним Пташка зачитала вірш, який написала під час перебування у російському полоні.
Катерина назвала поетичний твір "віршем свого життя", який "піде з нею у бій".
"Вірш-молитва, написаний мною в тюремних стінах після почутого вперше там пекла. Я вивчила його та молилась ним щоранку і щоночі всі чотири місяці, зі сльозами і скаженим стукотом запаленого серця", – написала Пташка.
У вірші Катерини є такі рядки:
І праведна борня розів'ється спокутою
І предків, і братів ми гибель помстимо.
На зволеній землі врага крові отрутою
Його ж гнилі сліди навіки зітремо.
Зійде вогонь богів, гриміннями гармати
Розсипле зорі іскр одвічний побратим.
Безсмертним нестрашні іржаві автомати
Мерзоти, що за мить спотвориться у дим.
Запалені серця, палкі і спраглі сплати
Зіллються в унісон громами канонад.
І ненька стрепенеться зневоленая спати,
Заграє в боротьбі з Донбасу до Карпат.
***
Невільним буде той, плекав, хто рабство в серці,
Здобуде волю муж хоробрий у борні.
Співай гучніше, брате, у кривавім герці,
Здобудемо державу, згартовану в огні.
Нагадаємо, Катерина Поліщук знаходилася у російському полоні після розблокування "Азовсталі" та були звільнена разом з іншими захисниками Маріуполя.
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