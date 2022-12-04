Пташку з "Азовсталі" зацькували у соцмережах після вручення ордену за мужність

Колишня полонена, військова парамедикиня з "Азовсталі" Катерина Поліщук (Пташка) отримала чимало негативних коментарів у соціальній мережі під публікацією про вручення їй державної нагороди.

Катерину Поліщук нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Під постом з фото вручення нагороди Володимиром Зеленським деякі дописувачі почали залишати негативні коментарі.

Катерину звинуватили у тому, що вона неправильно поводилася у полоні, перебувала там у хороших умовах і "продалася" владі.

Чимало обуреньу соцмережах викликав коментар заступниці декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, докторки філософії Ірини Лесь.

Президент вручає Катерині Поліщук нагороду

Викладачка дорікала Катерині Поліщук "неправильною" поведінкою у полоні:

"Жахливий полон…Плюснула кілограмів 12 і така щаслива інтерв’ю рашковським каналам давала", – написала Ірина Лесь.

Інший дописувач, який живе в американському Редмонді, порівняв Пташку з Надією Савченко, яка після перебування у російському полоні, мовляв, зрадила Україну.

Також Катерину звинувачували в тому, що вона "продалася Зеленському".

Пташка з побратимом

Утім, більшість коментаторів стали на захист Пташки. У мережі стали лунати заклики до керівництва НАУ звільнити викладачку, яка написала зневажливий коментар.

Після цього на сторінці Ірини Лесь з’явився пост про те, що її сторінку нібито зламали і писали негативні коментарі від її імені.

У соціальних мережах українці задаються питанням, хто саме булить Катерину Поліщук.

"Особливо мило виглядають самці, які сховались під спідницями мам і дружин, і звідти зараз так заповзято хейтять це нещасне Пташеня. І які верещать звідти ж про свої права (це типу про "свободу слова"), забуваючи водночас про обов‘язок захищати країну", – пише головна редакторка документальних програм телеканалу "Перший" Євгенія Подобна.

Українці, які не є прибічниками діючого президента, також вступилися за Пташку.

"Я не була виборцем президента Зеленського, і у нього мало шансів отримати мій голос в майбутньому, але люди, які пишуть усі ці "підлизнуть зелені яйця" і т.д. – це, з моєї точки зору, тяжкий випадок інтелектуальної неспроможності", – вважає головна редакторка Громадського радіо Тетяна Трощинська, яку підтримали чимало колишніх виборців Петра Порошенка.

Киянка Софія Касьяненко висловлює обурення поведінкою агресивних дописувачів під постом Катерини Поліщук.

"Варто періодично нагадувати собі, що це натовп розіп’яв Христа і тисячі безіменних невинних душ. Той самий натовп, що писав доноси Сталіну. І той самий натовп, що прийшов у коментарі до пані Катерини", – пише вона.

Парамедикиня присвятила злим коментаторам окремий пост.

"Хоч і на мою скромну думку, ви глибоко помиляєтесь, поселяючи розбрат в інфо просторі такої важкої війни, ви всеодно мої брати і сестри, частина мого народу, за який я боротимусь до останнього подиху. Навіть попри прокляття та приниження в мою адресу.

Просто прошу – не допомагайте ворогу нас перемогти, бо зараз ви це робите дуже активно", – йдеться у пості Пташки.

Катерина Поліщук: "Не допомагайте ворогу нас перемогти"

Нагадаємо, парамедикиня Катерина Поліщук стала відомою після виконання пісні на "Азовсталі". У травні 2022 року Катерина разом з іншими захисниками Маріуполя потрапила у російський полон.

У полоні Катерина давала інтерв’ю російським пропагандистам українською мовою, в якому заявила, що не жалкує про те, що пішла захищати Маріуполь.

Була звільнена по обміну восени 2022 року.