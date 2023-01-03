На Волині 3 дітей опинилися під кригою: одна загинула

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 січня 2023

Рятувальники у Волинській області зберегли життя двох дітей, які опинились на крижині.

Ще одна дитина потонула, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 3 січня у місті Нововолинськ.  

Троє дітей віком 10-12 років гралися на кризі кар'єру на відстані 25 м від берега.

 Фото: ДСНС

Коли крижина тріснула та розламалась, одна дитина пішла під воду та померла від переохолодження. Її тіло підняли рятувальники.

Інших двох дітей доставили до лікарні з діагнозом переохолодження. 

"Двох рятувальників також шпиталізували з переохолодженням. Щоб не втратити час, вони не надували човен, а попливли за дітьми самотужки", – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, що наразі через значне потепління крига є крихкою та тонкою. Тому перебувати на крижині небезпечно. 

Рятувальники наголошують, що у разі потрапляння під кригу варто не панікувати. За можливості варто широко розкинути руки та намагатися "наповзти" на лід.

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