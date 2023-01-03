На Волині 3 дітей опинилися під кригою: одна загинула

Рятувальники у Волинській області зберегли життя двох дітей, які опинились на крижині.
Ще одна дитина потонула, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався 3 січня у місті Нововолинськ.
Троє дітей віком 10-12 років гралися на кризі кар'єру на відстані 25 м від берега.
|Фото: ДСНС
Коли крижина тріснула та розламалась, одна дитина пішла під воду та померла від переохолодження. Її тіло підняли рятувальники.
Інших двох дітей доставили до лікарні з діагнозом переохолодження.
"Двох рятувальників також шпиталізували з переохолодженням. Щоб не втратити час, вони не надували човен, а попливли за дітьми самотужки", – повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, що наразі через значне потепління крига є крихкою та тонкою. Тому перебувати на крижині небезпечно.
Рятувальники наголошують, що у разі потрапляння під кригу варто не панікувати. За можливості варто широко розкинути руки та намагатися "наповзти" на лід.
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