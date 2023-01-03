Помірна стресова напруга може позитивно вплинути на пам’ять – дослідження

Помірний рівень стресу може позитивно впливати на робочу пам’ять.

Такого висновку дійшли неврологи Інституту розвитку молоді при Університеті Джорджії в дослідженні, опублікованому в журналі Neuropsychologia.

Науковці з’ясували, що низький або помірний рівень стресу покращує оперативну пам’ять, якою людина користується повсякдень. Зокрема, для пригадування дороги до певного місця або пам’яті номера телефона.

Однак, за словами дослідників, такі висновки характерні для низького та помірного рівня стресу. Якщо він перетне цей поріг і буде постійним, стане токсичним.

У дослідженні взяли участь понад 1200 людей. Їхній мозок сканували під час виконання завдання, розпізнавання облич. Дослідники помітили, що учасники, які повідомили про вищий рівень стресу в анкеті, показали меншу активність у ділянці мозку, яка відповідає за короткочасні спогади. Водночас учасники, які мали низький або помірний рівень стресу, продемонстрували підвищену активацію робочої пам’яті.

Науковці додають, що дослідження не визначає рівень стресу чи вплив стресу на робочу пам’ять, але доводить, що такий зв’язок існує.

Робоча пам'ять – це збереження невеликої кількості інформації у доступній формі. Вона знаходиться в префронтальній корі головного мозку людини та відповідає за обробку інформації й ухвалення рішень.