У січні майже 300 киян звернулися по допомогу через домашнє насильство

У січні до Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло 1124 звернення. 297 з них стосувалися домашнього насильства.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

З 1124 звернень від киян, які надійшли в перший місяць року, більшість стосувалася стресу через війну, страху за себе та своїх рідних. 297 звернень надійшло щодо домашнього насильства. З них 213 від жінок та 84 від чоловіків.

Протягом місяця в Центрі перебувало 7 осіб, а кімнатами кризового реагування скористалися 23 особи.

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Також за цей період 98 консультацій надали мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, з яких 76 для жінок та 12 для чоловіків.

За 10 місяців 2022 року до Центру надійшло майже 10 тисяч звернень за психологічною допомогою та підтримкою, повідомляє Київська міська рада.

Основна мета роботи Центру - допомога людям, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства.

КМЦ гендерної рівності, запобігання та протидії насильству працює цілодобово без вихідних.

Звернутися по допомогу можна за номерами:

15-00 (зі стаціонарного);

044-272-15-00 (з мобільного).

Також Центр надає онлайн-консультації у Skype (dovira1500).

Особисто звернутися по допомогу фахівців можна за адресою: вул. Юрія Ільєнка, 20.

Нагадаємо, у Києві жінку з двома дітьми захистили від домашнього насильства з боку 41-річного співмешканця.