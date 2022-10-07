Не пускав додому і погрожував: у Києві жінку з дітьми захистили від кривдника

У Києві жінку з двома дітьми захистили від домашнього насильства з боку 41-річного співмешканця.

Чоловік не пускав партнерку з їхньою спільною 2-місячною донькою та її 14-річним сином до власної квартири, неодноразово погрожував їй і висловлювався нецензурною лайкою.

Також син потерпілої отримував на свій мобільний телефон смс-погрози від порушника, повідомляє поліція Києва.

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"До чергової частини Голосіївського управління поліції звернулась жінка з проханням припинити щодо неї домашнє насильство.

Кривдника було притягнуто до адміністративної відповідальності та застосовано терміновий заборонний припис", – кажуть поліціянти.

Фото: Поліція Києва

Жінку з дітьми помістили до кризової кімнати до 10 діб: їм мають надати кваліфіковану психологічну та юридичну допомогу.

Кривдника притягнули до відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Також через високий ризик загрози життю та здоров’ю постраждалих осіб, щодо кривдника застосовані заходи заборонного припису", – кажуть правоохоронці.

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Це означає, що чоловіку заборонено перебувати у місці проживання жінки, наближатися і в будь-який спосіб контактувати з нею терміном до 10 діб.

Якщо кривдник знову зашкодить жінці, правоохоронці розпочнуть розпочате кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.

Нагадаємо, раніше на Троєщині поліція вгамувала чоловіка, який погрожував розправою дружині та доньці.

Ще одному 65-річному киянину, який знущався з колишньої дружини, загрожує до 2 років ув'язнення.