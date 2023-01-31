Ресторан у Києві звинуватили у транслюванні російських пісень: що кажуть гості та заклад

У Києві ресторан сучасної української кухні "Товста качка" розкритикували через російську пісню, яка прозвучала на бенкеті.

Інцидент стався 29 січня – після відвідування ресторану громадський діяч Даніїл Лубкін поскаржився на російську пісню.

Також він написав, що спочатку менеджер закладу звернувся російською, а потім перейшов на українську.

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Водночас у закладі запевнили, що гостей завжди обслуговують українською, а звучання пісні – це випадковість.

Президент асоціації шеф-кухарів України та власник ресторану Ігор Брагін розповів, що російську пісню несподівано заспівала одна з гостей іменинниці. Діджею потім зробили зауваження, адже російських пісень у закладі не виконують.

"Українська правда. Життя" поспілкувалася з клієнтом, власником та адміністрацією закладу, щоб розібратися в інциденті.

Фото ілюстративне: Nomadsoul1

Що сталося: версія клієнтів

У ресторані "Товста качка" пролунала пісня "С днем рождения, Вика" російської групи "Корни" під час святкування дня народження на приватному бенкеті.

Інші гості закладу почули російську музику і висловили обурення у соцмережах:

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"Прийшли повечеряти у заклад, нас зустрів російськомовний менеджер. Коли звернулись до нього українською, то став звертатись українською.

Варто заважати (це важливо у контексті подальшої історії), що він мав у вусі спеціальний наушник, по якому переговорювався із іншими офіціантами. Так от вся комунікація була лише російською…", – написав Даніїл Лубкін.

"Після того, як вже на виході з закладу почули "С дньом ражденія віка", яке лунало на весь заклад і далеко за його межами, поцікавилися в адміністратора шозадіч??!". – також написала Єлизавета Даценко, яка разом з Даніїлом відвідала заклад.

Дівчина каже, що їй відповіли: "Це приватний захід, ми не можемо заборонити пісні, які виконують гості".

Гості викликали поліцію. Правоохоронці не знайшли порушень і поїхали.

Після інциденту комунікаційники "Товстої качки" вибачились перед Єлизаветою в Instagram та обіцяли відреагувати.

"Найцікавіше мені відповіли смм-ники закладу. Судячи з їхньої відповіді – керівництво просто не домовилося з працівниками, що у них інші цінності", – прокоментувала Єлизавета.

У коментарі УП. Життя Даніїл Лубкін також сказав:

"Із нами російською при вході привітався менеджер. Потім перейшли на українську, але спілкувались російською між собою. Найбільшою проблемою було виконання цього прекрасного треку".

Чоловік вважає, що заклад має зупиняти виконання російських пісень.

"Це порушення закону. Автор пісні підтримав збройну агресію проти України. Найгірше, що цю музику чули на весь заклад, тихіше ніхто не робив", – додає відвідувач.

Даніїл повідомив, що його звернення передали на 4-й відділ поліції Шевченківського району. Поліціянти ведуть слідчі дії та обіцяють зв'язатися з ним. Також чоловік планує звертатися до Уповноваженого з питань захисту державної мови.

Водночас мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав, що скарг на заклад йому поки не надходило і він ще не вирішив, як реагувати.

"Скарг не було. Приймаємо рішення щодо реагування", – відповів Уповноважений "УП. Життя".

Що кажуть у закладі

Менеджер Павло запевняє, що зустрів компанію з чотирьох відвідувачів і спілкувався українською мовою.

"Гості повечеряли. Там був невеликий інцидент з однією стравою – ми це вирішили. Я презентував їм десерт за рахунок закладу, подарункові сертифікати, вони були задоволені. Коли вони йшли, у нас тривав день народження в закритому залі.

І так сталося, що одна з гостей привітала іменинницю російською піснею. Нікого не попереджали, що таке буде. На жаль, я не мав змоги відібрати у неї мікрофон".

Менеджер каже, що вибачився перед Даніїлом та його товаришами і пояснив, що це приватний захід, і це не ресторан транслює музику.

"У цьому невеликому хаосі вони могли піти незадоволені, але я вибачився перед ними і сказав, що це не ми крутимо музику. Я не можу заборонити відвідувачам говорити російською".

За його словами, гості також не скаржилися йому на гучність із сусіднього залу:

"До мене такого коментаря не було. Коли гості заходили до закладу, захід вже відбувався, вони чули, що лунає музика. Зал був закритий, але звук є звук. Зауваження з приводу гучної музики в іншому залі мені не робили", – каже менеджер.

Фото: tovstakachka.restaurant

У коментарі "УП. Життя" власник закладу Ігор Брагін підтвердив слова менеджера. За його словами, того дня у них був зарезервований бенкетний зал, де святкували день народження дівчини Вікторії.

"Як мені доповіли, дівчинка на цьому дні народженні підійшла до діджея, дала йому флешку і захотіла привітати свою подружку-іменинницю з днем народження. І вона російською мовою заспівала "С днем рождения, Вика". Приватний банкет був закритий перегородкою. Гості почали знімати людей і дівчину, яка співала".

Ігор Брагін каже, що діджей знав, що у закладі не має бути російських пісень і сам здивувався, коли гостя почала співати.

Адміністратор зробив діджею зауваження. Після дзвінка від обурених відвідувачів до ресторану приїхала поліція.

"Ми все показали, вони повністю сфотографували плейлист діджея. Там дійсно не було російських пісень. Це була лише одна пісня – гостя заспівала привітання.

Так, це прикрість. Я б не хотів, щоб у нашому закладі звучала російська музика. Це був такий випадок, що гостя привітала свою подружку. Ми відреагували як могли. Правоохоронці перевірили, сказали, що російської музики тут нема, і поїхали", – сказав Ігор Брагін.

"Порушенням закону вважається транслювання музики. Це була не пісня, а мінусовка, під яку дівчина сама співала. Поліція спитала: це була пісня, чи людина співала – я їм надав пояснення, вони сказали "все гаразд" і пішли", – також прокоментував менеджер Павло.

За словами власника, після інциденту адміністратори ресторану відповіли невдоволеним гостям у месенджерах.

Наступного дня він поїхав у ресторан і спілкувався з працівниками особисто.

"Я спитав у менеджера Паші – ти спілкувався російською мовою? Він божиться, що нічого не було. Вони зустрічають людей, проводять в ресторан українською мовою.

Зараз ми розбираємося – я тільки приїхав. Будуть прийняті рішення, але мені потрібно визначити, що треба робити. Я все розумію, мене б теж це обурило. Але я доповідаю, як це сталося", – сказав Ігор Брагін.

За його словами, у "Товстій качці" зазвичай немає живої музики, і немає російських пісень у плейлистах.

"Тільки якщо це приватний захід, ми можемо викликати когось. І то ми працюємо всього півтора місяці, ми відкрилися в тестовому режимі, у нас ще не налагоджена система", – каже Ігор.

Власник ресторану також запевняє, що російською мовою клієнтів не обслуговують, тому що політика закладу – це "популяризація української кухні і українського підприємництва". Ігор називає всю ситуацію "прикрістю".

"Діджей сам волонтер, він дуже багато допомагає нашим підрозділам в Бахмуті. Така ситуація роздувається – мені дуже неприємно бачити, як йдуть перепости і всі пишуть "йо, русня, любітєлі руского міра" і таке інше.

Ми намагаємося щось робити, будуємо нові заклади української кухні, займаємося волонтерством, годуємо людей з Ірпеня, збираємо гроші на забезпечення воїнів. І тут поставили хрест – що ми москалі і зрадники… Дуже прикро це читати", – додає Ігор.

Які будуть зміни?

"Насамперед такого вже не повториться точно. У нас в плейлистах нема жодної пісні російською. Щоб хтось із гостей заспівав – вже будуть підписані якісь папери, які створить юрист", – відповідає Ігор Брагін.

Власник "Товстої качки" пообіцяв провести розслідування і розібратися, як все було:

"Ми з’ясовуємо, чому це не зупинили. Я нікого покривати не буду".

"Я можу вам гарантувати, що якщо у майбутньому гості будуть замовляти або казати, що у них буде свій музичний супровід, тоді ми обов’язково їх попередимо, що не буде ніяких караоке/співів російських пісень чи якоїсь Ані Лорак. Це я можу вам пообіцяти", – додав менеджер Павло.

Як діяти бізнесам у схожих ситуаціях?

Скандал навколо ресторану – один із прикладів "культури відміни" (cancel culture), коли споживач публічно реагує на те, що його не влаштовує у послугах. Як діяти бізнесам у таких випадках?

"УП. Життя" поспілкувалася про це з Вікторією Черновою – директоркою з розвитку (Chief Growth Officer) комунікаційного агентства Newsfront Communications.

"Історія доволі багатостороння. З тієї реакції, яку надали менеджер і власник, ми бачимо: вони пояснюють, що відбулося, чому це відбулося і що вони зроблять, аби це більше не повторилося. З точку зору комунікацій це правильний шлях", – коментує Вікторія Чернова.

Комунікаційниця каже, що загалом ідеї, що "клієнт завжди має рацію" або "це приватна вечірка, в яку ми не маємо права втручатися" зараз не працюють, адже заклади громадського харчування цінують не тільки за сервіс і страви, але також за цінності, готовність бути відкритими і чесними про проблеми і зміни.

Момент трансляції цінностей – надзвичайно важливий для бізнесу, наголошує Вікторія Чернова.

"Я можу припустити, що це збіг обставин, який стався через те, що ресторан перебуває у тестовому режимі. Вони не все встигли допрацювати.

Така ситуація в майбутньому, можливо, і не повториться, і вони зробили необхідні висновки, і зможуть забезпечувати той рівень сервісу, на який розраховують відвідувачі – зокрема обслуговування українською мовою і те, що в закладі не буде транслюватися російська музика в будь-якому форматі", – додає експертка.

Чи потрібна "культура відміни"?

Культура відміни (cancel culture) – це тиск з метою змін, пояснює Вікторія Чернова. На її думку, культура "відміни" потрібна там, де це виправдано і потрібно захищати українську культуру, мову, висвітлити чутливі питання.

"Але у cancel culture є особливість – вона має призвести до якісних змін. Негатив у соціальних мережах з точку зору комунікацій – це небезпечна річ.

Дійсно треба розбиратись: якщо проблема системна і вона не змінюється після багатьох коментарів у соцмережах або прямих звернень, то є сенс обирати, чи купувати певні продукти, чи відмовлятися від певних речей", – каже комунікаційниця.

Чи можна "пробачити" після інциденту – кожен відвідувач обирає самостійно.

"Якщо є можливість вирішити проблему, це не свідома системна помилка і вона пов’язана більше з недосвідченістю або збігом обставин – то теж людина самостійно ухвалює рішення.

Ми маємо розуміти, що відвідувачі обирають заклади за збігом цінностей", – пояснює фахівчиня.

За словами експертки, якщо стається якийсь інцидент, відкритість закладу та готовність говорити про свої проблеми дуже цінується.

"Офіційна заява і комунікація стосовно того, як вирішилася проблема, обов'язкова. Якщо комусь із колег в ресторані ще не так звично багато спілкуватися українською мовою, можливо, їм потрібні якісь курси, додаткові заняття українською мовою.

Варто відкрито сказати, наприклад, що гості не можуть вмикати свою музику – такий формат більше недоступний і це наша офіційна позиція", – додає експертка з комунікацій.





