Про тварин не забули: у Львові патрульні врятували від пожежі 5 котів. ВІДЕО

У Львові в одному з житлових будинків вибухнув акумулятор і сталася пожежа. Патрульні разом із рятувальникам евакуювали пів сотні людей та винесли із задимленої квартири п’ятьох котів.

Про це повідомили в Патрульній поліції Львівщини.

Після евакуації жителі однієї з квартир повідомили, що в їхньому помешканні залишилися п’ятеро домашніх улюбленців.

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"Перелякані тварини сховалися, тому для поліцейських, це виявилося неабияким квестом", – зазначають в повідомленні.

В результаті, всіх п’ятьох хвостатих знайшли, винесли на свіже повітря та передали власникам.

Пожежа сталася в багатоповерхівці на вулиці Тернопільській в ніч на 28 грудня 2022 року. За словами речника Головного управління ДСНС у Львівській області, ймовірною причиною займання міг стати вибух акумулятора, що був у квартирі.

За даними ДСНС, власник квартири отримав опіки обох верхніх кінцівок I - II ступеня (14%). В стані середньої важкості його госпіталізований в комунальну 8-му міську клінічну лікарню. Полум’я вщент знищило квартиру площею 70 м².

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