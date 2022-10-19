Дружба, міцніша "Азовсталі": історія військового та його собаки Джеккі з Маріуполя, яких розлучила війна

Джеккі – чотирилапа напарниця маріупольського військового Владислава, яка після розлуки із господарем вижила під час бомбардування "Азовсталі" і повернулася додому.

Їхню історію розповіли у зоозахисній організації UAnimals.

Влад – родом із Маріуполя, де працював у кінологічній службі разом із собакою Джеккі. Після повномасштабного наступу РФ, коли місто опинилося в оточенні, військовий зі своєю напарницею боронили меткомбінат "Азовсталь". Проте одного дня Влад був змушений залишити собаку.

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"Це – історія, гідна Оскара. Вони обоє опинилися в оточенні після 24 лютого. І переживали все разом на "Азовсталі", допоки Влад вимушений був залишити собаку під час одного із завдань. Однак, повернутися на підприємство він уже не зміг", – переповідають зооволонтери.

Джеккі вижила під час бомбардування "Азовсталі" і повернулася додому, де чекала на господаря

Із кожним днем ситуація у Маріуполі погіршувалася, тож Владислав та його товариші отримали наказ виходити з міста окремо – "хто як може". Військовому допомогли вибратись з міста цивільні.

"Це було складно зробити, бо Маріуполь був під щільним вогнем і контролем російських окупантів. Перевірки, блокпости, погрози – це лише частина жахів, які пережив Влад за той час. Однак, цивільні люди допомогли йому переодягнутися, щоби він зміг вийти з оточення. Це його і врятувало", – розповідають в організації.

Щойно з'явився зв'язок, Владислав зв'язався із побратимами, які залишилися на "Азовсталі" разом з його чотирилапою товаришкою. Тоді йому сказали, що росіяни скинули на меткомбінат потужну бомбу, яка вбила майже всіх собак, що перебували на заводі.

"Проте Джеккі серед них не могли знайти, тож у Влада жевріла надія, що вона жива. І уявіть собі – таки жива! Вона вижила під час бомбардування, втекла, пройшла 15 кілометрів, які відділяли завод і дім Влада, і лягла на його ліжко, в очікуванні свого господаря", – розповідають зоозахисники.

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Джеккі після місяців розлуки возз'єдналася з господарем. Усі фото: UAnimals

Про все це військовому розповіли сусіди, коли зателефонували йому з радісною новиною за кілька місяців.

Згодом у волонтерів з'явилася можливість забрати Джеккі з тимчасово окупованого Маріуполя. Щойно це сталося, собаку передали її господарю.

"Це була дуже щемка та зворушлива зустріч, бо Влад не вірив своїм очам і дуже розхвилювався, а тварина відразу впізнала свого улюбленого власника та почала скавчати", – говорять в UAnimals.

Нині Владислав та Джеккі знову разом. Щоправда, тепер вони служать на Харківщині. Чотирилапа напарниця допомагає військовому знаходити людей і боєприпаси.

"Влад і Джеккі – дружба, міцніша "Азовсталі", – наголошують в громадській організації.