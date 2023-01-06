В Україні змінився алгоритм отримання водійського посвідчення

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 січня 2023

З 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів відбувається за новим алгоритмом. Для отримання водійського посвідчення потрібно виконати 5 кроків.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

На першому етапі потрібно обрати акредитований навчальний заклад з підготовки водіїв та пройти теоретичний курс навчання. 

На другому – іспит з теорії в сервісному центрі МВС. Підготуватися до нього можна за допомогою онлайн-тренажера. На відміну від практичного екзамену, складати теорію можна необмежену кількість разів. Повторно, екзамен з теорії відбудеться через 5 днів від попереднього.

Варто зазначити, що тепер можна обрати два різні акредитовані навчальні заклади для теоретичного та практичного навчання.

Далі – опанування водійських навичок на практиці й складання внутрішнього практичного іспиту в автошколі. Зі свідоцтвом про закінчення автошколи вирушайте в сервісний центр МВС. 

Завершальним є практичний іспит у сервісному центрі МВС. Всього надається 3 спроби, у випадку невдачі яких доведеться починати все спочатку. В разі успішної здачі, ви отримаєте своє перше водійське посвідчення. 

МВС України / Telegram

Вперше посвідчення водія видається на 2 роки. 

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