Готові пригнати хоч фуру: дорожні хроніки жінок-водійок, які везуть авто на фронт

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
54621
25 червня 2022

Дівчата-водійки незалежно від стажу водіння та своїх страхів сідають за кермо на далекі відстані. Приборкують "механіку", якщо саме ця машина потрібна військовим в ЗСУ. Вони навіть готові гнати вантажівки, швидкі та фури – аби наблизити перемогу. 

"Українська правда. Життя" поспілкувалася з трьома відчайдушно сміливими волонтерками, які переганяють машини з Польщі, Німеччини, Словаччини, Чехії і не бачать у тому нічого надзвичайного. У кожної з них є історія про кілька десятків годин на кордоні у черзі. 

Про пригоди, перепони та людську доброту розкажуть самі дівчата: Лана, Олена та Ірина. Далі – їхня пряма мова.

Реклама:
 Дівчата-водійки, які розказали свої історії

Запала кнопка аварійки

Водійка: Світлана Косач-Квітка, понад 15 років за кермом

Першу машину ми чекали понад добу на нейтральній території між пунктами пропуску на кордоні Україна – Польща. Але хлопці, які гнали нам цей автомобіль, завантажили його ще й гуманітаркою, яку не пропустили митники. Їх розвернули та змусили оформити гуманітарний вантаж, а я з напарницею пішки повернулась в Україну.

Тож найпам'ятніша машина – точно не перша. Це була десь третя або четверта, я мала забрати її під Варшавою. Дарма, що не загуглила, де є Острів-Мазовецький (це місто у східній Польщі) і повірила своєму чоловіку Євгену, що то кілометрів 20 від столиці. 

Коли я сіла в автобус, мені подзвонив Женя і сказав, що план міняється. Треба було забрати дві машини одразу. Жартома кажу йому, що я не Ван Дам і дві привезти не вийде. Він заспокоює, що вже знайшов другого водія – нашого друга Ігоря. У нього 4 дітей, тому може перетинати кордон. Точкою зустрічі з ним призначили Жешув. 

До Острова Мазовецький, що у 120 км від Варшави, я доїхала рейсовим автобусом. Водій висадив мене на об'їзній, якраз біля готелю. Зайшла, замовила сніданок: персонал почув українську і поставився до мене дуже емпатійно, навіть сам директор висловив бажання допомогти. Я попросила сконтактувати з водієм: вже за 20 хвилин він приїхав на парковку до готелю.

Власник авто – трохи старший середнього віку чоловік на своєму бойовому коні Nissan Navara. Та машина – типовий транспорт мисливця з пробігом понад 200 тисяч. 

Реклама:
 Лана і власник Nissan. Фото з архіву

Пам'ятаю, що ми вже підписали договір, він віддав мені ключі. Я відкриваю дверцята, вмощуюсь, а тоді опускаю очі донизу і бачу 3 педалі. 

У мене – Tesla Model X. Вона не просто на автоматі, вона – з автопілотом. Я на механіці років 15 не каталась. Єдине, що мені лишалось – це зізнатися поляку-продавцю, що не пам'ятаю, як на такому агрегаті їздити. Він здивовано звів брови, нахмурився, а тоді провів швидкий урок водіння. Нюанс в тому, що педалі треба аж втискати, щоб вони працювали. 

У дорозі часом плутала передачі, то вона у мене вила серед автобану. Я, "чхаючи" та "ревучи", підкорювала кілометр за кілометром. На цій напівдохлій кобилі мені треба було повернутися у Варшаву, щоб забрати гроші на другу машину. 

Ще й Ігор вирішив "спростити" ситуацію та прилетіти у столицю. Дорогу до аеропорту пам'ятаю як суцільну їзду по колу – поляки люблять такий тип розв'язок. Часом, аби "намацати" правильний, з'їзд доводилось намотати 2-3 кола. 

Їхати на тій механіці було не просто: я глохла, плутала передачі, тому часто натискала кнопку "аварійки". Забігаючи наперед, коли я вже довезла машину в Україну на СТО, хлопці здивовано поглянули на запалу кнопку з трикутником. Я лише знизала плечима.

Читайте також: Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку

Після вдалої покупки другого авто ми вирішили їхати на кордон зранку наступного дня. Все було спокійно, легко пройшли. 

Але в Україні їхати легше не стало – бо дорога була через гори: спуски та підйоми на "механіці" – таке собі задоволення. Але після цього я вже нічого не боюся. Якщо хлопці попросять, то можу й вантажівку пригнати. 

Мені навіть байдуже, що я витрачаю купу свого часу. Важливіше, що хлопці, які там,  можуть не дочекатися автівок, бо потрапляють у пастки без них. Одного разу, поки ми чекали у черзі, хлопець, для якого везли машину, опинився в шпиталі. 

Черга – це окрема форма соціальної взаємодії. Спершу всі наїжачені, а тоді хтось підгодує, а хтось – покаже, як цю нескінченну вервечку машин об'їхати. 

В останній поїздці мені допомагали чоловіки з найрізноманітніших авто. Вони разом зі мною йшли вмовляти прикордонників оформити документи та дозволити в'їзд, шукали код на кузові для митниці, пригостили та допомогли в міру своїх можливостей. 

 Одна з машин, які пеергнала Лана. Фото з її архіву

Дорогу перегородив дім на колесах о 4 ранку

Водійка: Олена Гашинська, за кермом близько 8 років

Першу машину нам подарували німці-волонтери. Коли ти отримуєш таку пропозицію, то думаєш – чому ні? Я рушила, і за 11 годин змогла самотужки "перетягнути" дві машини через кордон. Тоді мені здалось, що це дуже важко, але зараз це в принципі неможливо.

Проте, коли відпочила, замислилась над новою поїздкою, бо потреба в машинах на фронті є. Загалом я особисто перевезла понад 15 авто. У цій нелегкій справі мені дуже допомагає самовпевненість: кожного разу здається, що можу все. 

Останній раз все пішло максимально не так: нас розвернули три рази з митниці через документи, не пустили в чергу, коли вирішили перепочити – у 7 готелях біля кордону не було місць. Вишенькою на торті став дім на колесах, який перегородив нам дорогу о 4 ранку, коли ми знову рушили на кордон.

 Ще одна машина на фронт. Фото з архіву Олени

Ми його об’їхали по узбіччю, потім доїхали до іншого пункту пропуску. І там стояли 6-7 годин. Але втома була нестерпною, я називаю цей стан "далекобійників" – коли на все вже просто все одно, бо не можеш чинити опір психологічно.

Але раптом почалася біла смуга – знайшовся чоловік, який вирішив стати нашим охоронцем. Він всіх розштовхав, запхав нас в середину черги, приніс сніданок. Був момент, коли хтось намагався перед нами "встряти" у чергу, то наш охоронець ледь не набив тому водієві морду.

У мене є команда дівчат, бо ми не веземо по 1 машині. Всі вони розуміють, куди їдуть. На дорогу закладаємо близько 3 діб – навіть якщо повернемося швидше, треба ще перепочити. 

Читайте також: Окупанти полонили 33 волонтерів та інкримінують їм "тероризм". Історії водіїв, які рятували людей у Маріуполі

Якось я стояла на кордоні 28 годин. Тобто це час, коли ти стоїш у черзі, з кимось сваришся, з кимось – знайомишся, переїжджаєш, тоді митники не приймають документи та доводиться вертатися. А тоді – наново: черга, сварки, документи. 

Анонсованої черги для машин на ЗСУ немає, точніше, це як черга Шредінгера. Бо вона то існує, то ні. Якогось розпізнавального знаку немає: все залежить від інших водіїв – чи вони пропустять. Те саме з постановою Кабміну про пропуск гуманітарки. Напевно, такі вантажі просто невигідно пропускати митникам. 

У мене були історії, коли я лишала машини на платній стоянці біля митниці та верталась в Україну попуткою. Тож не кожна поїздка – історія успіху.  

Ви не думайте, що ми якісь Рембо чи що нам нічого не страшно, ми не хвилюємося і т.д. Просто можна хвилюватися і не робити. А можна так само, абсолютно так само боятися і робити. Я обираю друге.

 Найвища машина, за яку доводилось сідати Олені. Фото з її архіву

Ледь не отримала прізвисько L-200

Водійка: Ірина Сампан, реальний стаж водіння – 2 місяці

Коли ми мали гнати першу "ельку"( Mitsubishi L-200), то була потреба у декількох машинах. Нам пощастило знайти поляка, у якого їх було 4. 

Я майже кожен день писала про те, як нам потрібні ці L-200. Всі друзі перепощували і казали, що це Сампан гонить L-200, і я думала, що ця назва до мене причепиться. Слава Богу, оминуло.

Якось  треба було привезти два позашляховики – Hyundai Terracan та Mitsubishi L-200. Я через соцмережі знайшла напарницю – ми знайомі ще з початку війни у 2014-му. Приємно здивувалась, що відгукнулось понад 10 водійок, які готові були сідати на великі машини на механіці. 

"Турракан" забрали у Вроцлаві, а за "елькою" поїхали під Люблін. Я до речі, їхала на Хюндаї – поки це найбільша машина з тих, які мені доводилось водити. Це цілий корабель на 5 чи 6 метрів, але тішило, що він був на автоматі. 

 Ірина з машиною в черзі на кордоні. Фото з архіву

Тоді з напарницею вирішили в ніч на митницю не їхати, а лишитися у готелі. Заїжджаємо на подвір'я своїми двома "танками". Відчиняємо двері та виходимо: 2 тендітні дівчини мілітарі стайл, на плечі – шеврони з українським прапором. А там – весілля в самому розпалі: всі танцюють п’ють. І раптом завмирають, дивлячись на нас. 

Ми такі, війною пошматовані, прийшли на рецепцію, щоб отримати номер, а там – порожньо. Але скоро до нас прийшов адміністратор та заселив, а зранку – поїхали на кордон. 

Там відстояли одну чергу, потім другу, і коли доїхали до митників, нас "завернули" без експортової декларації. Це була вже 7 вечора, і польська сторона вперлась за цей документ. Ми пояснювали, що волонтери і розмитнювати її не будемо, що веземо для армії, але отримали чітку відмову.

Повернулися в готель, половину наступного дня відстояли в черзі за тією декларацією. Я була дуже зла, попередила напарницю, що буду їхати на кордон без черги. Нам сигналили, хтось обурювався, але мені було байдуже: я ж не для себе їх везу ті машини. Нам потрібно, щоб вони були якомога швидше у підрозділах. 

Читайте також: Немовлят вкладали по двоє на сидіння: історія евакуації дитячого будинку з Харкова

Шлагбаум відкривається, ми заїжджаємо, і митник питає, куди ми так поспішаємо. А зміна вже інша, я протягую йому документи, прошу пропустити нас швидше. Він здивувався, нащо ми робили ту експортову декларацію. 

Тут мав би бути щасливий кінець, але нам "вліпили" штраф у 3000 злотих за те, що на колесах були залізні шипи і ми "попсували" асфальт. Довелось використати всю свою акторську майстерність, щоб нас відпустили.

А друга пам'ятна історія – про 40 годин на кордоні. Я тоді везла машину з Мюнхена. Під'їжджаю до пункту пропуску Яготин, і по навігатору бачу, що між тим, де я є, і безпосередньо митницею – 6,5 км черги. 

А це була ніч. Я питала у водіїв навколо, чи якось рухається черга. Вони спокійно кажуть: "ну метрів 10 за день посунулись". Я розумію, що це – надовго. 

Вночі при тому спати не можна, бо якщо черга посунеться, всі будуть сигналити або просто об'їдуть, поки ти лишатимешся на місці. У мене ще й не працював прикурювач в машині, а телефон втрачав заряд. 

 Вже "доставлена" машина хлопцям на позицію. Фото з архіву Ірини Сампан

Я звернулась до хлопців-далекобійників, чи можуть вони мені помогти. То водії фур практично розібрали мені машину, поремонтували запобіжники, щось ще "підшаманили". Вони запалили похідний пальник, заварили ароматної кави, своя дорожня романтика.

Під ранок не втрималась – заснула. Мене будить один з водіїв. Каже: "Вставай, ми цілий метр проїхали!". За мною був автовоз, який хотів втиснутися на моє місце. 

А я виходжу з машини, стаю перед ним і кажу, що так не годиться. Для мене така поведінка у нормальному житті була б виходом із зони комфорту. Але в дорозі настільки втомлена і виснажена, що почала "відвойовувати" своє. За кілька годин ми з ним подружилися: він мені тримав місце, поки я поїхала в магазин.

Загалом попри невеликий водійський стаж за 2 місяці я накатала близько 20 тисяч – не лише по Європі, але й везла машини безпосередньо в обласні центри та на схід. 

Треба розуміти, що машини на фронті – це розхідний матеріал. Вони потрібні завжди, бо сьогодні є, а завтра – згоріла чи обстріляли. 

Чим авто краще, стійкіша і габаритніша, тим вона безпечніша. Вже були випадки, коли авто потрапило під обстріл і ротний отримав поранення, але вижив. Тому машини на схід потрібні, і чим якісніші – тим більше наших військових лишаться живими.

Вікторія Андрєєва, УП. Життя

Читайте також: Повернення з Мордору. Як депортованих українців витягують з Росії


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 3262
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2600
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3237
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат