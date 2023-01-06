На Закарпатті прикордонники врятували ухилянта, який намагався переплисти Тису

Поблизу Солотвино на Закарпатті виявили ухилянта від військової служби, який хотів незаконно потрапити до сусідньої країни, але впав у 10-метровий обрив.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Надвечір 5 січня прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Румунії. Не бажаючи зустрічі з охоронцями, невідомий спробував утекти, проте оступився та впав у 10-ти метрове урвище. Постраждалому допомогли прикордонники, рятувальники та медики.
"Значних ушкоджень він не отримав", – зазначають в повідомленні.
|Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook
Пізніше утікач зізнався, що хотів перетнути кордон річкою Тиса. На Закарпаття чоловік приїхав із Запорізької області.
Відносно нього склали адмінпротокол та скерували справу до суду.
|Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook
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