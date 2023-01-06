На Закарпатті прикордонники врятували ухилянта, який намагався переплисти Тису

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
6901
6 січня 2023

Поблизу Солотвино на Закарпатті виявили ухилянта від військової служби, який хотів незаконно потрапити до сусідньої країни, але впав у 10-метровий обрив.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Надвечір 5 січня прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Румунії. Не бажаючи зустрічі з охоронцями, невідомий спробував утекти, проте оступився та впав у 10-ти метрове урвище. Постраждалому допомогли прикордонники, рятувальники та медики.

"Значних ушкоджень він не отримав", – зазначають в повідомленні.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Пізніше утікач зізнався, що хотів перетнути кордон річкою Тиса. На Закарпаття чоловік приїхав із Запорізької області. 

Відносно нього склали адмінпротокол та скерували справу до суду.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Раніше, прикордонники розповіли про 7 "цікавих" спроб чоловіків виїхати з України


Реклама:


 1696
Суспільство

Як в Україні заведено вітати з Різдвом і Старим Новим роком? ТЕСТ

Діана Кречетова
 2596
КУЛЬТУРА

Українське кіно у 2022: без Росії, з перемогами і відкритими питаннями

Тетяна Власова
 18063
Суспільство

Муся, миші і котячий масаж. Коротка історія про прив'язаність між кицею й військовим ЗСУ

Ярослав Галас

Головне на сайті


Суспільство

Як в Україні заведено вітати з Різдвом і Старим Новим роком? ТЕСТ

Діана Кречетова
Колядки для дітей: короткі та прості тексти для малечі на Різдво 2023
Чому серед кольорів веселки немає чорного, коричневого і сірого
У Дніпрі знесли пам’ятник Ломоносову. ФОТО
Новорічні віншування: добірка традиційних вітань з новорічними святами та Різдвом
На Закарпатті прикордонники врятували ухилянта, який намагався переплисти Тису
КУЛЬТУРА

Українське кіно у 2022: без Росії, з перемогами і відкритими питаннями

Тетяна Власова
Суспільство

Муся, миші і котячий масаж. Коротка історія про прив'язаність між кицею й військовим ЗСУ

Ярослав Галас