На Закарпатті прикордонники врятували ухилянта, який намагався переплисти Тису

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 січня 2023

Поблизу Солотвино на Закарпатті виявили ухилянта від військової служби, який хотів незаконно потрапити до сусідньої країни, але впав у 10-метровий обрив.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Надвечір 5 січня прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Румунії. Не бажаючи зустрічі з охоронцями, невідомий спробував утекти, проте оступився та впав у 10-ти метрове урвище. Постраждалому допомогли прикордонники, рятувальники та медики.

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"Значних ушкоджень він не отримав", – зазначають в повідомленні.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Пізніше утікач зізнався, що хотів перетнути кордон річкою Тиса. На Закарпаття чоловік приїхав із Запорізької області. 

Відносно нього склали адмінпротокол та скерували справу до суду.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Раніше, прикордонники розповіли про 7 "цікавих" спроб чоловіків виїхати з України


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